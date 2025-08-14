Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
MIGUEL URIBE
ITAGÜÍ
JULIO CÉSAR TRIANA
LLUVIA DE ESTRELLAS
JHON DURÁN
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Nuevos cambios en la cúpula de la Policía Nacional que impacta a estas ciudades y departamentos

Nuevos cambios en la cúpula de la Policía Nacional que impacta a estas ciudades y departamentos

Los movimientos se dieron a conocer tras una cumbre que se adelantó en Bogotá. Los Santanderes, entre las regiones que tendrán cambios.

Nuevos cambios en la cúpula de la Policía Nacional que impacta a estas ciudades y departamentos
Colprensa
Por: Noticias Caracol
|
Actualizado: agosto 14, 2025 03:42 p. m.

La Policía Nacional anunció nuevos cambios en su cúpula, que impactará a dependencias de la institución, cuatro departamentos y tres ciudades, algunos de los cuales afrontan problemas de orden público, como la región del Catatumbo.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

El anuncio se hizo al finalizar el Encuentro de Comandantes de la Policía Nacional, al que asistieron los ministros de Defensa e Interior, el registrador nacional y el presidente de la Corte Constitucional, entre otras personalidades.

Últimas Noticias

  1. La mujer fue agredida en misteriosas circunstancias en el barrio La Galería de Manizales.
    La mujer fue agredida en misteriosas circunstancias en el barrio La Galería de Manizales.
    GOOGLE MAPS / ARCHIVO

    Murió mujer que habría sido quemada por hombre en encuentro sexual: tenía 40% del cuerpo afectado

  2. Datos clave sobre asesinato de Esteban Yepes en Itagüí por un habitante de calle
    Esteban Yepes, víctima de homicidio en Itagüí -
    Noticias Caracol

    Datos clave sobre asesinato de Esteban Yepes en Itagüí por un habitante de calle

Allí, según detalló el general Carlos Fernando Triana, director de la Policía, “efectuamos un análisis detallado de la trayectoria, perfil y formación profesional de cada uno de los comandantes para optimizar los importantes resultados operacionales obtenidos en lo que va corrido de 2025”.

Publicidad

Ya en febrero pasado se habían hecho ajustes en la Policía, poco después de que el general Triana asumiera la dirección de la institución.

Hace pocos días, se llevó a cabo la ceremonia presidida por el presidente Gustavo Petro, en la que fueron ascendidos a brigadieres generales los coroneles Sandra Liliana Rodríguez Castro y Andrés Fernando Serna Bustamante. Otros 178 oficiales hicieron lo propio a los grados de coroneles y tenientes coroneles.

Estos son los cambios en la Policía Nacional

  • Inspector General: Brigadier General Hernán Alonso Meneses Gelves
  • Comandante Policía Metropolitana de Cali: Brigadier General Henry Yesid Bello Cubides
  • Director Carabineros y Protección Ambiental: Brigadier General Carlos German Oviedo Lamprea
  • Comandante Policía Metropolitana de Bucaramanga: Brigadier General William Quintero Salazar
  • Gerente Plan Democracia: Brigadier General Andrés Fernando Serna Bustamante
  • Comandante Policía Metropolitana de Cúcuta: Coronel Libardo Fabio Ojeda Eraso
  • Comandante Departamento de Policía Tolima: Coronel Carlos Efrén Fuelagan Cabrera
  • Comandante Departamento de Policía Cundinamarca: Coronel Mauricio Arley Herrera Luengas
  • Directora de la Escuela de Cadetes de Policía General Francisco de Paula Santander: Coronel Sandra Bibiana López Duque
  • Comandante Departamento de Policía Santander: Coronel Néstor Rodrigo Arévalo Montenegro
  • Comandante Departamento de Policía Norte de Santander: Coronel Jorge Andrés Bernal Granada

Publicidad

NOTICIAS CARACOL

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Policía Nacional