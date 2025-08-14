Nuevos cambios en la cúpula de la Policía Nacional que impacta a estas ciudades y departamentos

La Policía Nacional anunció nuevos cambios en su cúpula, que impactará a dependencias de la institución, cuatro departamentos y tres ciudades, algunos de los cuales afrontan problemas de orden público, como la región del Catatumbo.

El anuncio se hizo al finalizar el Encuentro de Comandantes de la Policía Nacional, al que asistieron los ministros de Defensa e Interior, el registrador nacional y el presidente de la Corte Constitucional, entre otras personalidades.

Allí, según detalló el general Carlos Fernando Triana, director de la Policía, “efectuamos un análisis detallado de la trayectoria, perfil y formación profesional de cada uno de los comandantes para optimizar los importantes resultados operacionales obtenidos en lo que va corrido de 2025”.

Ya en febrero pasado se habían hecho ajustes en la Policía, poco después de que el general Triana asumiera la dirección de la institución.

Hace pocos días, se llevó a cabo la ceremonia presidida por el presidente Gustavo Petro, en la que fueron ascendidos a brigadieres generales los coroneles Sandra Liliana Rodríguez Castro y Andrés Fernando Serna Bustamante. Otros 178 oficiales hicieron lo propio a los grados de coroneles y tenientes coroneles.



Estos son los cambios en la Policía Nacional

Inspector General: Brigadier General Hernán Alonso Meneses Gelves

Comandante Policía Metropolitana de Cali: Brigadier General Henry Yesid Bello Cubides

Director Carabineros y Protección Ambiental: Brigadier General Carlos German Oviedo Lamprea

Comandante Policía Metropolitana de Bucaramanga: Brigadier General William Quintero Salazar

Gerente Plan Democracia: Brigadier General Andrés Fernando Serna Bustamante

Comandante Policía Metropolitana de Cúcuta: Coronel Libardo Fabio Ojeda Eraso

Comandante Departamento de Policía Tolima: Coronel Carlos Efrén Fuelagan Cabrera

Comandante Departamento de Policía Cundinamarca: Coronel Mauricio Arley Herrera Luengas

Directora de la Escuela de Cadetes de Policía General Francisco de Paula Santander: Coronel Sandra Bibiana López Duque

Comandante Departamento de Policía Santander: Coronel Néstor Rodrigo Arévalo Montenegro

Comandante Departamento de Policía Norte de Santander: Coronel Jorge Andrés Bernal Granada

