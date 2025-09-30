¿Qué se sabe de la reciente masacre en Palestina, Huila? Ataque en billar dejó 3 muertos y 6 heridos

Durante la madrugada del pasado domingo 28 de septiembre, las autoridades registraron un nuevo ataque en el municipio de Palestina (Huila), un hecho que generó conmoción en la comunidad. Los hechos acontecieron en la vereda Samaria y dejaron un saldo de tres personas muertas y otras seis heridas, lo que encendió las alarmas en la región.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

De acuerdo con lo ocurrido, todo inició en un billar del municipio, cuando, en horas de la madrugada, dos hombres armados ingresaron al establecimiento y dispararon contra una de las personas que se encontraban en el punto. Aunque, al parecer, la intención inicial de los delincuentes era atentar contra un solo individuo, la situación se salió de control y desencadenó una tragedia aún mayor.

La reacción de quienes se encontraban en el lugar frente al ataque fue lo que provocó que el escenario empeorara. Al ver que varias personas intentaron capturar a los agresores, los delincuentes respondieron abriendo fuego de manera indiscriminada contra todos los presentes. Esta ráfaga de disparos no solo cobró la vida de la víctima inicial, sino que causó la muerte de dos personas más y dejó a otras seis heridas. Todo ocurrió en un establecimiento ubicado sobre la vía que comunica a Palestina con el municipio de Pitalito, un punto de tránsito frecuente en la zona.



Tras la balacera, se vivieron momentos de pánico y desesperación. Las personas heridas fueron trasladadas de inmediato a centros asistenciales cercanos, en un intento por salvar sus vidas y brindar atención médica urgente. Entre tanto, los responsables del crimen lograron huir de la escena, lo que generó un despliegue de las autoridades para tratar de ubicarlos.

Publicidad

El coronel Carlos Eduardo Téllez, comandante de la Policía de Huila, informó la apertura de investigaciones con el fin de dar con el paradero de los atacantes y esclarecer las motivaciones detrás de este hecho violento que enluta al municipio.



¿Qué se sabe de las víctimas mortales y las personas heridas tras el ataque en Palestina, Huila?

Las autoridades lograron identificar a las víctimas mortales: Jhonatan Edinson Correa Abasolo, de 28 años; Eliacid Cuaji Mazabel, de 53 años, y Rodrigo Celis Vargas, de 39 años. Asimismo, se conoció la identidad de varias de las personas heridas, entre ellas Edgar Rivera, María Alvira, Ceidy Muñoz, Victor Peña, William Velasco, William Ruíz, Ninfa Ortega y Johana Salinas, quienes permanecen bajo observación médica.

JULIÁN CAMILO SANDOVAL

NOTICIAS CARACOL DIGITAL

JSANDOVAL@CARACOLTV.COM.CO