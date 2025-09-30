En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
CONCIERTO KENDRICK LAMAR
JULIANA LÓPEZ
MELISA GAONA
PACTO HISTÓRICO
JAMES RODRÍGUEZ
CHAMPIONS LEAGUE
COLOMBIA SUB-20

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / ¿Qué se sabe de la reciente masacre en Palestina, Huila? Ataque en billar dejó 3 muertos y 6 heridos

¿Qué se sabe de la reciente masacre en Palestina, Huila? Ataque en billar dejó 3 muertos y 6 heridos

Las personas heridas fueron trasladadas de urgencia a diferentes centros asistenciales. Autoridades se pronunciaron.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: 30 de sept, 2025
Comparta en:
Masacre en Mesitas del Colegio: cámaras, antecedentes y nuevas pistas
Las autoridades se pronunciaron (imagen de referencia). - Foto:
Archivo

Publicidad

Publicidad

Publicidad