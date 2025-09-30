En vivo
BOGOTÁ / Maltrato animal en Bogotá: indignación por video de caballo siendo ingresado a un bar

Maltrato animal en Bogotá: indignación por video de caballo siendo ingresado a un bar

Las autoridades del Distrito se pronunciaron y anunciaron una seria investigación en contra del establecimiento en el que se habrían presentado los hechos.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: 30 de sept, 2025
Maltrato animal.jpg
El video provocó indignación en redes sociales. -
Foto: @criaderolapatrona_

