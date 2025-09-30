Maltrato animal en Bogotá: indignación por video de caballo siendo ingresado a un bar

Un reciente video que fue divulgado en redes sociales se hizo viral y provocó indignación al mostrar a un caballo siendo ingresado a un bar de Bogotá, en medio de ruidos fuertes, pólvora y los intensos estímulos del ambiente que lo rodeaba. Junto a él se ubicaban múltiples espectadores que, pese a las reacciones del animal, aplaudían, celebraban y presuntamente consumían licor en medio de un estresante episodio para el equino.

El caballo hacía movimientos fuertes e, incluso, se le veía tenso en medio de tanto ruido. Esta situación no solo representaba un riesgo para el animal, quien era movido por la fuerza para hacer sus típicos pasos, sino que también representaba un potencial peligro para los asistentes, quienes podían ser víctimas de una reacción adversa por parte del caballo. Los hechos, según el más reciente reporte del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), se habrían presentado en pleno centro de la ciudad.

"A través de redes sociales se reportó el presunto maltrato de un caballo al que, según la denuncia, obligaron a ingresar a un bar en pleno centro de la ciudad, en medio de pólvora, música a alto volumen y un gran número de asistentes. La situación no solo generó un evidente estrés en el animal, sino que también puso en riesgo a las personas que allí se encontraban", explicó el IDPYBA.



Y es que los espacios cerrados no son buenos para estos animales, aún menos cuando desconocen su entorno e identifican potenciales amenazas como el fuego o los efectos de la pólvora. Al ser animales de presa, este tipo de individuos tienen una audición muy aguda, razón por la cual la música y su fuerte volumen termina por provocar el coctel perfecto para que estos animales reaccionen de formas violentas o incluso sufran graves problemas de salud.

La senadora Esmeralda Hernández se pronunció sobre este video e hizo una solicitud ante las autoridades para verificar el hecho e imponer las medidas necesarias. "¡Asco! Esto ocurrió ayer en Bogotá: un animal en medio de pólvora, trago y ruido solo por diversión en un bar. Esto no se puede permitir ni normalizar. Solicitaré a las autoridades verifiquen este hecho e impongan las sanciones que apliquen. También le pediré al IDPYBA coordinar la expedición de una circular para bares y establecimientos de comercio", dijo.



¿Qué dijeron las autoridades?

El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) informó que, junto con la Secretaría de Salud, la Secretaría de Gobierno y otras entidades competentes, iniciará procesos de inspección y vigilancia en el establecimiento señalado, con el fin de verificar tanto sus autorizaciones como las condiciones en materia de bienestar animal.

“En lo que nos corresponde, verificaremos las condiciones de bienestar animal, en este caso, todo indica que las condiciones no eran adecuadas para el caballo que aparece en el video. (...) Recordemos que el maltrato tiene que ver justamente con condiciones relacionadas con malas disposiciones en materia de salud, nutrición y espacio físico y para este caso pareciera que las condiciones para nada son las adecuadas para el caballo que sale en el video. ”, señaló Antonio Hernández Llamas, director del IDPYBA.

La entidad recordó que el maltrato animal está relacionado con factores como condiciones inadecuadas de salud, nutrición y espacio físico. Además, reiteró a la ciudadanía la importancia de rechazar y reportar cualquier situación que ponga en riesgo el bienestar de los animales en la ciudad.

"Nosotros recibimos justamente a partir de redes sociales las quejas relacionadas con el presunto abuso de un animal en un bar, en un establecimiento que justamente es de diversión y en el cual claramente se puede ver en el video que el animal está siendo sometido a distintos procesos que van en contra de su bienestar. Es un lugar que pareciera que tiene bebidas alcohólicas en el cual se utiliza pólvora y seguramente se manipulan alimentos, por tanto vamos a iniciar de la mano con Secretaría de Salud, Secretaría de Gobierno gobierno y con las distintas autoridades, los procesos de inspección y vigilancia del establecimiento. Primero frente a sus autorizaciones, pero en lo que nos corresponde, frente a los temas de bienestar animal", agregó Llamas.

