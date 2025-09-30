Nuevo drama en caso de Mauricio Leal y su mamá por notificación del sitio donde están sus restos

El 22 de noviembre de 2021, el estilista Mauricio Leal y su mamá, Marleny Hernández, fueron hallados sin vida dentro de su casa, ubicada en un lujoso condominio de La Calera.

Yhonier Leal, a quien hallaron culpable del crimen y quien fue condenado a 55 años y 3 meses de prisión por los delitos de homicidio agravado y ocultamiento y alteración o destrucción de pruebas, fue quien reportó a las autoridades sobre el hallazgo de sus familiares.

No pasó mucho tiempo para que la investigación apuntara hacia él, por el raro comportamiento de Yhonier tras la muerte de su madre y hermano: transferencias bancarias, papeleos legales de la peluquería de Mauricio e, incluso, ofreció entrevistas usando una chaqueta blanca, prenda característica del estilista asesinado.



Mientras avanzaba el proceso, la empresa que había construido Mauricio Leal empezó resquebrajarse. Su peluquería se cerró a menos de un mes del crimen, según se dijo, por falta de pago a los empleados, quienes, además, tenían problemas emocionales para volver al local por la tristeza que les generaba lo ocurrido y consiguieron trabajo en otros salones de belleza.



Presuntas irregularidades en negocios de Mauricio Leal

Luego, la Fiscalía General de la Nación reveló que a las sociedades Mauricio Leal Peluquería y Mauricio Leal Music SAS habrían ingresado dineros de dudosa procedencia, que podrían ser del narcotráfico o la corrupción.

Otro movimiento extraño fue el crecimiento financiero que se registró en las cuentas de Leal entre 2014 y 2019. En la “información financiera reportada ante Cámara y Comercio por la Sociedad Mauricio Leal Music SAS, el activo y patrimonio neto permanecieron estables en $20.000.000 entre los años 2015 a 2017, pero en el año 2018 se observa un comportamiento inusual, puesto que el activo total pasó a $2.368.720.512 y el patrimonio neto a $1.530.977.747”, indicó el ente investigador, quien además evidenció una millonaria entrada de dinero a las cuentas del llamado niño genio por parte de Viviana Nule, hermana de Miguel Nule, implicado en el carrusel de la contratación: 12.000 millones de pesos que jamás fueron reportados por el estilista.

Entretanto, Marleny Hernández, mamá de Mauricio Leal, “registró movimientos crédito en cuenta por valor de 1.195 millones de pesos y movimientos por débito por 1.322 millones de pesos reportados por el banco… en el periodo 2014-2020”, según la investigación.

En medio de estas pesquisas, la Fiscalía solicitó en julio de 2022 que los bienes del estilista entraran en extinción de dominio.



Funeraria da plazo para comprar lotes donde están enterrados Mauricio Leal y su mamá

En una carta a la que tuvo acceso la revista Semana, dirigida a Erika Sanguinetti, abogada y apoderada de Carlos Andrés García Hernández, hermano de Mauricio que está preso en la cárcel de Jamundí, la funeraria Jardines de Paz señaló que “el servicio ingresó el 26 de noviembre de 2021, con los fallecidos Marleny Hernández y Mauricio Leal, con una orden de prestación de servicios 01186591, bajo un contrato de arrendamiento, tiene una vigencia por 4 años que culmina el 26 de noviembre de 2025. El lote se debe comprar, ya que fue arrendado solo por cuatro años, esta compra se debe realizar antes del 26 noviembre del 2025”.

Los dos lotes cuestan alrededor de 20 millones de pesos, según señala la publicación, por lo que la jurista envió una comunicación a la Sociedad de Activos Especiales (SAE), que administra algunos de los bienes del occiso, y allí solicitó a la entidad que, “en el marco del proceso de extinción de dominio, entendiendo los procesos de dignidad humana respecto a la memoria de las personas fallecidas, se evalúe la procedencia de autorizar la destinación de una suma de dinero proveniente de los bienes incautados con el fin de sufragar los gastos necesarios para la adquisición de un lote-mausoleo del cementerio Jardines de la Paz. En caso de ser procedente, solicito que el desembolso se realice directamente a dicha empresa”.

Asimismo, indica el medio citado, la abogada pidió que quien quiera donar para pagar los sitios donde fueron enterrados Mauricio Leal y su mamá, consigne directamente a Jardines de Paz y envié el comprobante de pago al correo conectamleal2025@hotmail.com

