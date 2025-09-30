En vivo
Movimiento estudiantil de Universidad Popular del Cesar pide remoción de Juliana Guerrero en consejo

Movimiento estudiantil de Universidad Popular del Cesar pide remoción de Juliana Guerrero en consejo

Los jóvenes señalaron que en el caso de Guerrero, no solo “su proceso académico se encuentra bajo investigación por presuntas irregularidades en la obtención de su título”, sino que “no ha asumido una postura clara frente a los cuestionamientos de corrupción en la administración del rector Rober Romero Ramírez”.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 30 de sept, 2025
