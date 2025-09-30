Movimiento estudiantil de Universidad Popular del Cesar pide remoción de Juliana Guerrero en consejo

El movimiento estudiantil de la Universidad Popular del Cesar pidió que Juliana Guerrero sea removida como delegada de la Presidencia de la República en el Consejo Superior Universitario.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Los jóvenes se expresaron a través de una carta abierta dirigida al presidente Gustavo Petro, y que fue compartida en redes sociales por la representante a la Cámara Jennifer Pedraza, quien fue la primera en denunciar las irregularidades que había sobre la carrera profesional de la joven, a quien el Gobierno había pensado designar como viceministra de la Juventud, en el Ministerio de la Igualdad. (Lea también: Hoja de vida de Juliana Guerrero fue retirada de página de Presidencia de la República)

En esta contundente carta el movimiento estudiantil de la Universidad popular del César le pide a @petrogustavo la salida de Juliana Andrea Guerrero como delegada de Presidencia. La educación pública no puede seguir en manos de clanes y clientelismo. ¡El movimiento estudiantil… pic.twitter.com/JFLMHWqHoe — Jennifer Pedraza Sandoval (@JenniferPedraz) September 29, 2025

Juliana Guerrero admitió recientemente que recibió su título de contadora pública, otorgado por la Fundación de Educación Superior San José, sin haber presentado la prueba Saber Pro. “A mí me habilitaron la posibilidad de graduarme y así fue”, dijo, añadiendo que “yo presentaré las Saber Pro para saldar cualquier duda que haya sobre mis estudios”.



“Su presencia simboliza la continuidad de las prácticas que hemos combatido”

En la misiva dirigida al presidente Petro, los jóvenes del movimiento estudiantil expresaron: “Nos permitimos exigir la inmediata remoción de Juliana Andrea Guerrero Jiménez como delegada de la Presidencia ante el Consejo Superior Universitario, así como una mayor vigilancia frente a la situación actual de la Universidad Popular del Cesar”.



Lo anterior, según ellos, porque su presencia “simboliza la continuidad de las prácticas que hemos combatido. Según información obtenida públicamente, su proceso académico se encuentra bajo investigación por presuntas irregularidades en la obtención de su título de pregrado en la Fundación Universitaria San José, lo que genera dudas sobre su idoneidad y credibilidad para ocupar un cargo de esta responsabilidad”. (Lea también: El documento de Fundación San José que prueba irregularidad y anulará título de Juliana Guerrero)

Publicidad

“Presuntamente desconoce los principios éticos que deberían guiar a cualquier servidor público, asimismo con ello haber traicionado las convicciones heredadas de la revolución estudiantil”, señalaron.

Por otro lado, afirmaron que desde la designación de Juliana Guerrero, ella “no ha asumido una postura clara frente a los distintos cuestionamientos de corrupción en la administración del rector Rober Romero Ramírez, así como frente a la polémica sobre su posible reelección, lo cual perpetúa las mismas prácticas clientelistas al interior de la universidad”.

Publicidad

Tampoco “ha mostrado disposición para articular una agenda conjunta con el movimiento estudiantil, juvenil y social, orientada a que la Universidad Popular del Cesar se consolide como una institución al servicio de las comunidades Cesarenses, y no continúe al servicio de los clanes políticos del Cesar que la siguen deteriorando”, subrayaron.

“Señor presidente, le exigimos vehementemente delegue a una persona idónea, transparente, con perspectiva de lucha y que sea elegida por la base estudiantil, juvenil y social. No aceptamos más delegados que respondan a intereses ajenos a las necesidades de la comunidad universitaria y del pueblo Cesarense”, expresaron.

Según Juliana Guerrero, por ser delegada de la Presidencia en el Consejo Superior Universitario no recibe “un peso. Es ad honorem”.

NOTICIAS CARACOL