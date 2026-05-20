Alerta urgente de Avianca por estafas en compra de tiquetes aéreos: esto dijo la aerolínea

En medio de un aumento de prácticas fraudulentas en la comercialización de pasajes aéreos, Avianca emitió una advertencia urgente dirigida a viajeros y usuarios digitales para evitar caer en estafas que podrían costarles tanto el dinero como sus planes de viaje. La aerolínea alertó que la compra de tiquetes a través de canales informales o intermediarios no autorizados se ha convertido en una de las modalidades de fraude más recurrentes en el mercado. Según explicó la compañía, este tipo de transacciones no solo puede resultar en la pérdida automática de la reserva, sino que además expone al usuario a consecuencias económicas y legales.



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Avianca fue enfática en señalar que, incluso cuando el viajero actúa sin conocimiento del engaño, la adquisición de boletos por fuera de los canales oficiales invalida el itinerario. Esto significa que el pasajero podría presentarse en el aeropuerto sin un tiquete válido, perdiendo tanto el dinero invertido como la posibilidad de viajar.



Señales de alerta en fraudes digitales en Avianca

La compañía identificó varios patrones comunes en estas estafas, muchos de ellos vinculados al entorno digital. Entre los más frecuentes están las ofertas con precios excesivamente bajos, promociones difundidas por cadenas de WhatsApp o redes sociales, y la venta de rutas innecesarias con la promesa de cancelaciones posteriores para abaratar el costo. También advirtió sobre solicitudes de pago a cuentas personales o a supuestos “asesores independientes”, una práctica que suele ser indicio de fraude. En estos casos, el dinero no llega a la aerolínea ni genera una reserva válida.



Recomendaciones clave para los viajeros de Avianca

Con el objetivo de prevenir estos incidentes, Avianca compartió una serie de recomendaciones dirigidas a reforzar la seguridad en la compra de tiquetes:



Comprar exclusivamente a través del sitio oficial avianca.com, la aplicación móvil o agencias certificadas.

Verificar siempre la autenticidad de las páginas web y desconfiar de enlaces sospechosos.

Evitar ofertas que parezcan demasiado atractivas frente al mercado.

No realizar transferencias a cuentas personales para asegurar tarifas.

Proteger los datos personales y financieros, evitando compartirlos por canales no oficiales.

Asimismo, la aerolínea recordó que nunca solicita contraseñas ni códigos de seguridad por llamadas, correos informales o enlaces externos, insistiendo en que cualquier comunicación debe gestionarse por sus canales verificados.

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ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL