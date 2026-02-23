"Para la polarización, la conversación": así será el nuevo foro organizado por Caracol TV

Luego del exitoso lanzamiento de la campaña institucional #MejorConversemos, la cual hace una invitación a los colombianos para "bajar el tono" y encontrar puntos en común sobre lo fundamental en medio de tantas diferencias y ataques entre bandos, Caracol Televisión, la Fundación Conversa Colombia, con el apoyo de PNUD y BDO Colombia, anunciaron la pronta ejecución del foro "Para la polarización, la conversación".

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Este espacio se llevará a cabo el próximo 25 de febrero de 2026 y tiene el objetivo de abrir cabida a escenarios que plasmen la necesidad de dialogar sobre los temas que dividen a Colombia. El foro busca demostrar que, al conversar, se pueden encontrar múltiples puntos en común que antes del diálogo se consideraban imposibles; todos estos, en torno a la construcción de un mejor país. Este evento será transmitido a través de las plataformas digitales de Noticias Caracol y en DITU.



Una agenda para el diálogo constructivo

El evento abrirá teniendo como invitados a cuatro de los colombianos que hicieron parte de la campaña #MejorConversemos para brindar su perspectiva sobre lo que nos polariza, para posteriormente abrir la agenda académica con empresarios, representantes de organismos multilaterales, líderes de opinión, entre otros. Conozca la agenda a continuación:



"Mejor Conversemos"

Moderadora: María Alejandra Villamizar, analista política de Noticias Caracol.

Horario: 09:05 a.m. a 9:55 a.m.



Panel 1: "¿Quiénes somos? Narrativas de país desde lo cotidiano"

Monseñor Héctor Fabio Henao Gaviria, delegado para las relaciones Iglesia-Estado.

William Ospina, escritor y periodista.

Raquel Bernal, rectora Universidad de los Andes.

Iris Marín, defensora del pueblo.

Moderador: Henry Murrain, director ejecutivo de CulturalMente y profesor de la Universidad Nacional de Colombia.



"Colombia en el espejo del mundo; tensiones globales, respuestas locales"

Moderadora: María Alejandra Villamizar, analista política de Noticias Caracol.

Horario: de 9:55 a.m. a 10:50 a.m.



Panel 2: "Colombia en el espejo del mundo; tensiones globales, respuestas locales"

George Hodgson, embajador de Gran Bretaña en Colombia.

Claudio Tomasi, representante del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD.

Martina Klumpp, embajadora de Alemania.

"Sector privado, legitimidad y motor de la economía"

Moderador: Juan Roberto Vargas, director Noticias Caracol.

Horario: 10:50 a.m. a 11:40 a.m.



Panel 3: "Sector privado, legitimidad y motor de la economía"

Bruce Mac Master, presidente de la ANDI.

Diego Fernando Quijano, CEO BDO Interaméricas.

María Lorena Gutiérrez, presidente del Grupo Aval.

"Redes, periodismo e información: ¿Cómo manejar la polarización?"

Moderador: Hernando Paniagua, vicepresidente digital en Caracol TV.

Horario: 11:40 a.m. a 12:30 p.m.



Panel 4: "Redes, periodismo e información: ¿Cómo manejar la polarización?"

Juan Carlos Rincón, editor de opinión de El Espectador.

Damián Cardona, director de comunicación y experto en integridad informativa de Naciones Unidas ONU.

Mauricio Jaramillo, director general de Impacto TIC.

Catalina Botero Mallarino, directora Cátedra Unesco Libertad de Expresión de la Universidad de Los Andes.

NOTICIAS CARACOL DIGITAL