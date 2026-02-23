"Para la polarización, la conversación": así será el nuevo foro organizado por Caracol TV

Luego del exitoso lanzamiento de la campaña institucional #MejorConversemos, la cual hace una invitación a los colombianos para "bajar el tono" y encontrar puntos en común sobre lo fundamental en medio de tantas diferencias y ataques entre bandos, Caracol Televisión, la Fundación Conversa Colombia, con el apoyo de PNUD y BDO Colombia, anunciaron la pronta ejecución del foro "Para la polarización, la conversación".
Este espacio se llevará a cabo el próximo 25 de febrero de 2026 y tiene el objetivo de abrir cabida a escenarios que plasmen la necesidad de dialogar sobre los temas que dividen a Colombia. El foro busca demostrar que, al conversar, se pueden encontrar múltiples puntos en común que antes del diálogo se consideraban imposibles; todos estos, en torno a la construcción de un mejor país. Este evento será transmitido a través de las plataformas digitales de Noticias Caracol y en DITU.
Una agenda para el diálogo constructivo
El evento abrirá teniendo como invitados a cuatro de los colombianos que hicieron parte de la campaña #MejorConversemos para brindar su perspectiva sobre lo que nos polariza, para posteriormente abrir la agenda académica con empresarios, representantes de organismos multilaterales, líderes de opinión, entre otros. Conozca la agenda a continuación:
"Mejor Conversemos"
Moderadora: María Alejandra Villamizar, analista política de Noticias Caracol.
Horario: 09:05 a.m. a 9:55 a.m.
Panel 1: "¿Quiénes somos? Narrativas de país desde lo cotidiano"
- Monseñor Héctor Fabio Henao Gaviria, delegado para las relaciones Iglesia-Estado.
- William Ospina, escritor y periodista.
- Raquel Bernal, rectora Universidad de los Andes.
- Iris Marín, defensora del pueblo.
Moderador: Henry Murrain, director ejecutivo de CulturalMente y profesor de la Universidad Nacional de Colombia.
"Colombia en el espejo del mundo; tensiones globales, respuestas locales"
Moderadora: María Alejandra Villamizar, analista política de Noticias Caracol.
Horario: de 9:55 a.m. a 10:50 a.m.
Panel 2: "Colombia en el espejo del mundo; tensiones globales, respuestas locales"
- George Hodgson, embajador de Gran Bretaña en Colombia.
- Claudio Tomasi, representante del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD.
- Martina Klumpp, embajadora de Alemania.
"Sector privado, legitimidad y motor de la economía"
Moderador: Juan Roberto Vargas, director Noticias Caracol.
Horario: 10:50 a.m. a 11:40 a.m.
Panel 3: "Sector privado, legitimidad y motor de la economía"
- Bruce Mac Master, presidente de la ANDI.
- Diego Fernando Quijano, CEO BDO Interaméricas.
- María Lorena Gutiérrez, presidente del Grupo Aval.
"Redes, periodismo e información: ¿Cómo manejar la polarización?"
Moderador: Hernando Paniagua, vicepresidente digital en Caracol TV.
Horario: 11:40 a.m. a 12:30 p.m.
Panel 4: "Redes, periodismo e información: ¿Cómo manejar la polarización?"
- Juan Carlos Rincón, editor de opinión de El Espectador.
- Damián Cardona, director de comunicación y experto en integridad informativa de Naciones Unidas ONU.
- Mauricio Jaramillo, director general de Impacto TIC.
- Catalina Botero Mallarino, directora Cátedra Unesco Libertad de Expresión de la Universidad de Los Andes.
