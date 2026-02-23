En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
COLOMBIA DECIDE 2026
ALIAS EL MENCHO
COMANDANTE FF.MM.
WILLIE COLÓN
CORREDOR DE LA MUERTE
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / "Para la polarización, la conversación": así será el nuevo foro organizado por Caracol TV

"Para la polarización, la conversación": así será el nuevo foro organizado por Caracol TV

El próximo miércoles 23 de febrero se llevará a cabo este nuevo foro, que busca acercar a los colombianos a los puntos común que los unen en medio de tantas diferencias.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 23 de feb, 2026
Comparta en:
Foro “Para la polarización, la conversación”
El foro “Para la polarización, la conversación” se llevará a cabo el próximo 25 de febrero. -
Foto: Caracol Televisión

Luego del exitoso lanzamiento de la campaña institucional #MejorConversemos, la cual hace una invitación a los colombianos para "bajar el tono" y encontrar puntos en común sobre lo fundamental en medio de tantas diferencias y ataques entre bandos, Caracol Televisión, la Fundación Conversa Colombia, con el apoyo de PNUD y BDO Colombia, anunciaron la pronta ejecución del foro "Para la polarización, la conversación".

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

Este espacio se llevará a cabo el próximo 25 de febrero de 2026 y tiene el objetivo de abrir cabida a escenarios que plasmen la necesidad de dialogar sobre los temas que dividen a Colombia. El foro busca demostrar que, al conversar, se pueden encontrar múltiples puntos en común que antes del diálogo se consideraban imposibles; todos estos, en torno a la construcción de un mejor país. Este evento será transmitido a través de las plataformas digitales de Noticias Caracol y en DITU.

Una agenda para el diálogo constructivo

El evento abrirá teniendo como invitados a cuatro de los colombianos que hicieron parte de la campaña #MejorConversemos para brindar su perspectiva sobre lo que nos polariza, para posteriormente abrir la agenda académica con empresarios, representantes de organismos multilaterales, líderes de opinión, entre otros. Conozca la agenda a continuación:

"Mejor Conversemos"

Moderadora: María Alejandra Villamizar, analista política de Noticias Caracol.
Horario: 09:05 a.m. a 9:55 a.m.

Panel 1: "¿Quiénes somos? Narrativas de país desde lo cotidiano"

  • Monseñor Héctor Fabio Henao Gaviria, delegado para las relaciones Iglesia-Estado.
  • William Ospina, escritor y periodista.
  • Raquel Bernal, rectora Universidad de los Andes.
  • Iris Marín, defensora del pueblo.

Moderador: Henry Murrain, director ejecutivo de CulturalMente y profesor de la Universidad Nacional de Colombia.

"Colombia en el espejo del mundo; tensiones globales, respuestas locales"

Moderadora: María Alejandra Villamizar, analista política de Noticias Caracol.
Horario: de 9:55 a.m. a 10:50 a.m.

Panel 2: "Colombia en el espejo del mundo; tensiones globales, respuestas locales"

  • George Hodgson, embajador de Gran Bretaña en Colombia.
  • Claudio Tomasi, representante del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD.
  • Martina Klumpp, embajadora de Alemania.

"Sector privado, legitimidad y motor de la economía"

Moderador: Juan Roberto Vargas, director Noticias Caracol.
Horario: 10:50 a.m. a 11:40 a.m.

Panel 3: "Sector privado, legitimidad y motor de la economía"

  • Bruce Mac Master, presidente de la ANDI.
  • Diego Fernando Quijano, CEO BDO Interaméricas.
  • María Lorena Gutiérrez, presidente del Grupo Aval.

"Redes, periodismo e información: ¿Cómo manejar la polarización?"

Moderador: Hernando Paniagua, vicepresidente digital en Caracol TV.
Horario: 11:40 a.m. a 12:30 p.m.

Panel 4: "Redes, periodismo e información: ¿Cómo manejar la polarización?"

  • Juan Carlos Rincón, editor de opinión de El Espectador.
  • Damián Cardona, director de comunicación y experto en integridad informativa de Naciones Unidas ONU.
  • Mauricio Jaramillo, director general de Impacto TIC.
  • Catalina Botero Mallarino, directora Cátedra Unesco Libertad de Expresión de la Universidad de Los Andes.

NOTICIAS CARACOL DIGITAL

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Debates

Producciones Caracol

Publicidad

Publicidad

Publicidad