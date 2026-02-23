Dos temblores en Colombia en la mañana de este lunes 23 de febrero: fueron en dos regiones distintas

La mañana de este lunes, 23 de febrero de 2026, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) registró un nuevo evento sísmico en el departamento de Casanare, consolidando una jornada de actividad constante en la región del oriente del país. Este movimiento, aunque de magnitud baja, se suma a la red de monitoreo nacional que vigila permanentemente el subsuelo colombiano.

El sismo más reciente, de acuerdo con el boletín actualizado del SGC, ocurrió a las 10:21 hora local. El epicentro se localizó a 14 kilómetros del municipio de Aguazul, en el departamento de Casanare. La magnitud del evento fue de 3.4, una cifra que lo sitúa dentro de los rangos de sismos menores que, por lo general, no suelen causar daños estructurales pero que son perceptibles por la población cercana al punto de origen.



Uno de los datos técnicos más relevantes de este reporte es su profundidad, categorizada como superficial, es decir, menor a 30 kilómetros. Según los expertos en sismología, los eventos superficiales tienden a sentirse con mayor intensidad en la superficie en comparación con aquellos que ocurren a grandes profundidades, ya que la energía tiene menos distancia que recorrer y se disipa con menor facilidad antes de llegar a las construcciones y a las personas.



El primer temblor del día en Santander

Horas antes de la actividad en Casanare, el subsuelo ya se había manifestado en el departamento de Santander. A las 03:20 hora local, el SGC emitió un boletín para un sismo con epicentro en el municipio de Santa Helena del Opón.



Este primer evento del día registró una magnitud de 3.0. A diferencia del ocurrido en Aguazul, este temblor tuvo una profundidad de 115 kilómetros. Esta característica técnica es común en la región de Santander, donde se ubica el conocido "Nido Sísmico de Bucaramanga", una zona donde la interacción de las placas genera movimientos constantes a profundidades intermedias. Debido a la profundidad de este evento, su impacto en superficie suele ser mucho menor que el de un sismo superficial de magnitud similar.



¿Por qué tiembla tanto en Colombia?

La recurrencia de estos eventos genera una pregunta constante en la ciudadanía. La explicación científica reside en la ubicación geográfica privilegiada, pero geológicamente compleja, del país.

Colombia se encuentra situada en la denominada Esquina Noroccidental de Suramérica, un punto de encuentro donde convergen tres grandes placas tectónicas: la Placa del Caribe, la Placa de Nazca y la Placa Suramericana. La interacción entre estas masas de corteza terrestre es dinámica; las placas chocan, se rozan o se hunden unas debajo de otras (proceso conocido como subducción).

Este contacto permanente acumula energía que, al liberarse de forma súbita a través de las fallas geológicas que atraviesan el territorio nacional —como las de Romeral o Palestina—, produce los sismos. Además, el país cuenta con el Nido Sísmico de Bucaramanga, una de las zonas de mayor actividad en el mundo, donde se registran movimientos casi a diario debido a una particularidad en la geometría de las placas en esa zona específica de Santander.

El SGC recuerda que Colombia es un país sísmicamente activo, por lo que la ocurrencia de estos eventos es normal y esperada dentro de la dinámica natural de nuestro planeta.

