¿Cuándo llegará y a quién afectaría el nuevo frente frío que podría influir en el clima de Colombia?

Las autoridades de Colombia se encuentran en alerta tras el rastreo y la posible influencia sobre el país de un nuevo frente frío. Esta masa de aire frío que se moviliza desde el hemisferio norte, que actualmente vive un fuerte invierno, podría influir en el incremento de vientos, oleaje y lluvias.

Este nuevo frente frío podría afectar el clima de Colombia entre los días 22 y 26 de febrero , de acuerdo con los pronósticos de las diferentes entidades oficiales del país. "El Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (@SNGRDColombia) informa sobre el paso de un nuevo frente frío sobre el mar Caribe colombiano que podría generar un incremento de lluvias, en la intensidad de los vientos y en la altura del oleaje", se lee en un comunicado conjunto.



Según el texto, las regiones Caribe, Andina y Pacífica serían las más afectadas por la influencia del nuevo frente frío. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) y la Dirección General Marítima (Dimar) fueron las entidades que compartieron la información y se mantienen en alerta.



Regiones en riesgo por influencia de un nuevo frente frío

"Se prevé un aumento de precipitaciones en las regiones Insular, Caribe, Andina y Pacífica, con especial atención en el Golfo de Urabá y los departamentos de Córdoba, Sucre, Bolívar, Atlántico, Magdalena, Cesar, centro y sur de La Guajira, Antioquia, Norte de Santander, Caldas, Risaralda, Quindío, Tolima, Huila, Valle del Cauca, Cauca, Nariño y Chocó", aseguró el Ideam.



La Dimar también entregó detalles de lo que prevé para estos días con la posible influencia del nuevo frente frío, entre lo que se encuentran vientos de dirección norte – noreste entre 30 y 50 (km/h) y alturas de ola entre 2.3 y 3.2 m en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina e Islas Cayos del Norte. Asimismo, se esperarían otras alteraciones significativas como oleaje de entre 2.0 y 3.0 m en sectores de la zona centro del litoral de Bolívar, Atlántico y Magdalena.

En inmediaciones del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina e islas cayos del norte, el nuevo frente frío tendría influencia directa ocasionando fuertes vientos y mar de leva entre el 24 y el 26 de febrero , advirtió la Dimar.



Recomendaciones de las autoridades ante posible llegada de nuevo frente frío

La UNGRD aseguró que mantiene activa la coordinación con autoridades territoriales. Asimismo, la entidad insta a fortalecer los planes de contingencia y el monitoreo permanente.

Tenga en cuenta que las condiciones de influencia del nuevo frente frío "podrían incrementar la probabilidad de deslizamientos de tierra, crecientes súbitas e inundaciones, especialmente en zonas ribereñas y de alta pendiente", por lo que se emiten las siguientes recomendaciones por regiones:



Región Caribe y Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina e islas Cayos del Norte

Vigilar zonas costeras críticas, asegurar techos e infraestructura liviana e informar a pescadores y sector turismo, alejarse de la costa, asegurar las embarcaciones, revisar las redes eléctricas y acatar las recomendaciones oficiales, vigilar el comportamiento de los ríos, limpiar los drenajes, prepararse en caso de evacuaciones y reportar a UNGRD. No transitar por zonas inundadas, consumir agua potable y evacuar a tiempo. Aplicar cierres preventivos, reforzar vigilancia en salud e informar a visitantes. Monitorear laderas y activar alertas tempranas.



Región Pacífica

Monitorear laderas y activar alertas tempranas. Evitar zonas de riesgo y reportar grietas o desprendimientos. Vigilar corredores viales y cuencas. Evitar el tránsito en vías rurales durante lluvias intensas y reportar deslizamientos. Preparar kit de emergencia. Trasladar animales a zonas seguras.

