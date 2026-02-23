General de FF. MM. sobre bombardeos a grupos ilegales en los que murieron menores: “No van a parar”

El general Hugo López, comandante de las Fuerzas Militares, habló con Noticias Caracol sobre el reclutamiento forzado de menores de edad a manos de grupos ilegales. Algunos de estos jóvenes han muerto en los bombardeos realizados por la fuerza pública. (Lea también: Habla el comandante de las Fuerzas Militares: "'Iván Mordisco' tiene que ser el premio mayor")

Uno de ellos falleció en un operativo contra el Eln en el Catatumbo, cuyos líderes se encuentran en Venezuela, corroboró el alto oficial.



“Es un crimen de lesa humanidad que comete el Eln, no nosotros”

De acuerdo con el general López, “estos delincuentes del Eln, de los Gao residual de Calarcá, de Mordisco, el Clan del Golfo, reclutan y meten esos menores de edad como escudos”.

No obstante, aclara que “dentro del derecho internacional humanitario es claro que estos (los menores) son combatientes. Es lamentable para el país que caiga a un menor de edad, pero nos corresponde cumplir con la misión constitucional”.



Reconoce que “en el bombardeo del Eln claramente cayó un menor de edad, se lamenta mucho, lo lamentamos mucho por Colombia, por la familia, pero también tenemos que entender que nos toca cumplir la misión constitucional”.



Al ser preguntado si van a continuar atacando a los grupos armados así haya menores de edad, el comandante de las FF. MM. dijo: “Los bombardeos no van a parar, no se van a suspender. Tenemos que fortalecer la inteligencia como la hemos venido fortaleciendo”.

Y añadió: “La inteligencia nos decía, puede haber menores de edad porque el Eln comete ese crimen de guerra, es un crimen de lesa humanidad que comete el Eln, no nosotros”, subrayando que “se hace el bombardeo dentro del derecho internacional humanitario”. (Lea también: FF. MM. hallaron a un guerrillero del Eln escondido en trinchera: ¿qué dijo Petro del operativo?)



Cada 20 horas, entre uno y dos menores son reclutados en Colombia

De acuerdo con el más reciente informe de Naciones Unidas, el flagelo del reclutamiento se ha incrementado en un 300% en los últimos 5 años. Entre 2019 y 2024 se registraron más de 1.200 casos.

Paola Franchi, especialista de protección de la Unicef, recalca que “la situación sigue siendo preocupante, como UNICEF ha reiterado en muchos espacios, según el informe del secretario general de Naciones Unidas sobre violencia en los conflictos armados que afecta a niños, niñas y adolescentes. Tenemos un aumento preocupante del fenómeno de reclutamiento. Fueron verificados por el sistema de Naciones Unidas 453 casos en 2024, que implica un aumento del 64% comparado con 2023. Las poblaciones más afectadas siguen siendo las comunidades indígenas, pero también hemos visto un aumento en zonas rurales del país”.

Estas cifras los han llevado a concluir que cada 20 horas entre uno y dos niños son reclutados en Colombia.

Wilmer fue reclutado cuando estaba por cumplir 14 años en Caquetá y hoy, varios años después, manifiesta que en esa zona en donde actualmente sigue viviendo se siguen registrando miles de casos.

“Yo vivía en un pueblo que se llama San Isidro. Eso pertenece a la montañita en el departamento del Caquetá”, recordó. Actualmente, dice, la situación no ha cambiado.

“Hemos notado mucho el tema de reclutamiento, ver jóvenes que ingresan y a los 3 meses terminan muertos en bombardeos o básicamente los devuelven a la familia en un ataúd. Básicamente, si existieran muchas oportunidades en las cuales los jóvenes se pudieran embarcar, créame que el tema del reclutamiento disminuiría mucho, porque es que usted no termina vinculado a un grupo armado porque sí, porque quiere”, expresó.

