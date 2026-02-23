¿Qué se sabe sobre la desaparición de Diana Ospina en Bogotá? Pidió un taxi y se perdió su rastro

Familiares y amigos de Diana Ospina continúan en diálogo con las autoridades tras su misteriosa desaparición acontecida en la madrugada de este domingo 22 de febrero. La mujer, según relatan, salió de una discoteca ubicada en la localidad de Chapinero a las dos de la mañana del pasado domingo y, desde entonces, no se tiene rastro sobre su paradero. Un taxi y un audio que envío a un amigo cercano serían clave para la investigación.

Eran las 2 de la madrugada del pasado domingo 22 de febrero cuando Diana, tras salir de una discoteca y no lograr conseguir algún vehículo de servicio público a través de aplicación, decidió tomar un taxi a las afueras del establecimiento. Se encontraba en una reunión con amigos, pues celebraban el cumpleaños de uno de ellos, y tras la finalización del encuentro y el posterior regreso de todos sus cercanos decidió volver a casa.

Diana subió al taxi y posteriormente le envió un audio a uno de los amigos con los que departió durante la noche del sábado. En aquel mensaje, le dijo a su cercano que se encontraba a solo cinco minutos de llegar a casa y también le envió la fotografía de las placas del taxi; no obstante, desde aquel momento se dejó de tener información sobre su paradero y, pocas horas después, se reportó la eliminación de la fotografía de las placas del vehículo a través de la plataforma de Whatsapp, lo que indicaría que alguien más usó su teléfono.



¿Qué detalles se tienen?

Durante el pasado domingo y hoy lunes 23 de febrero, familia y amigos de Ospina han adelantado todo tipo de trabajos para poder localizarla, pero los esfuerzos hasta ahora no han dado resultados. Este lunes 23 de febrero, familiares y amigos de Diana Ospina, mujer que tiene cerca de 40 años, están reunidos con los investigadores para analizar las circunstancias de los hechos y establecer un trabajo articulado que permita dar con su paradero. Asimismo, los investigadores ya recolectan pruebas que permitan dar con el paradero de esta mujer, cuyas cuentas bancarias se han movido recientemente, después de su desaparición.



Familiares y amigos de Ospina sostienen que la víctima podría estar bajo el poder de alguien, quien estaría aprovechando la situación para poderle robar el dinero de sus cuentas bancarias. "En el mensaje ella el dice a la amiga que ya está llegando, le envía las placas del taxi, pero ese esa es la única información que se tiene. Hay un audio de ella diciendo que ya está llegando a la casa, que le faltan 5 minutos para llegar. (...) El resto lo borraron: la imagen de la placa la boraron y ya la estamos revisando, pues, con todo el proceso", dijo Mateo Soto, familiar de la desaparecida, a Noticias Caracol. Aquellas personas con información que permita dar con el paradero de Diana Ospina podrán comunicarse con la Línea de Emergencias 123 para hacer el respectivo reporte.



JULIÁN CAMILO SANDOVAL

NOTICIAS CARACOL DIGITAL