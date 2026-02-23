En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
COLOMBIA DECIDE 2026
ALIAS EL MENCHO
COMANDANTE FF.MM.
WILLIE COLÓN
CORREDOR DE LA MUERTE
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / ¿Qué se sabe sobre la desaparición de Diana Ospina en Bogotá? Pidió un taxi y se perdió su rastro

¿Qué se sabe sobre la desaparición de Diana Ospina en Bogotá? Pidió un taxi y se perdió su rastro

La mujer salió de una discoteca, en la localidad de Chapinero, en la madrugada del pasado domingo; posteriormente tomó un taxi y desde entonces se perdió totalmente su rastro.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: 23 de feb, 2026
Comparta en:
Diana Ospina
Familiares buscan a Diana Ospina, mujer desaparecida desde el pasado sábado 21 de febrero en Bogotá. -
Foto: redes sociales

Familiares y amigos de Diana Ospina continúan en diálogo con las autoridades tras su misteriosa desaparición acontecida en la madrugada de este domingo 22 de febrero. La mujer, según relatan, salió de una discoteca ubicada en la localidad de Chapinero a las dos de la mañana del pasado domingo y, desde entonces, no se tiene rastro sobre su paradero. Un taxi y un audio que envío a un amigo cercano serían clave para la investigación.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

Eran las 2 de la madrugada del pasado domingo 22 de febrero cuando Diana, tras salir de una discoteca y no lograr conseguir algún vehículo de servicio público a través de aplicación, decidió tomar un taxi a las afueras del establecimiento. Se encontraba en una reunión con amigos, pues celebraban el cumpleaños de uno de ellos, y tras la finalización del encuentro y el posterior regreso de todos sus cercanos decidió volver a casa.

Últimas Noticias

  1. TransMilenio llegaría hasta Cota con nuevo proyecto de ampliación: detalles de lo que se sabe
    Transmilenio (imagen de referencia). -
    Foto: Colprensa
    BOGOTÁ

    Movilidad en Bogotá hoy: Transmilenio reporta paso lento en NQS este lunes 23 de febrero

  2. Importante avenida de Bogotá estará cerrada por demolición de puente: ojo a las rutas alternas
    Importante avenida de Bogotá estará cerrada por demolición de puente -
    Alcaldía de Bogotá
    BOGOTÁ

    Importante avenida de Bogotá estará cerrada por demolición de puente: ojo a las rutas alternas

Diana subió al taxi y posteriormente le envió un audio a uno de los amigos con los que departió durante la noche del sábado. En aquel mensaje, le dijo a su cercano que se encontraba a solo cinco minutos de llegar a casa y también le envió la fotografía de las placas del taxi; no obstante, desde aquel momento se dejó de tener información sobre su paradero y, pocas horas después, se reportó la eliminación de la fotografía de las placas del vehículo a través de la plataforma de Whatsapp, lo que indicaría que alguien más usó su teléfono.

¿Qué detalles se tienen?

Durante el pasado domingo y hoy lunes 23 de febrero, familia y amigos de Ospina han adelantado todo tipo de trabajos para poder localizarla, pero los esfuerzos hasta ahora no han dado resultados. Este lunes 23 de febrero, familiares y amigos de Diana Ospina, mujer que tiene cerca de 40 años, están reunidos con los investigadores para analizar las circunstancias de los hechos y establecer un trabajo articulado que permita dar con su paradero. Asimismo, los investigadores ya recolectan pruebas que permitan dar con el paradero de esta mujer, cuyas cuentas bancarias se han movido recientemente, después de su desaparición.

Familiares y amigos de Ospina sostienen que la víctima podría estar bajo el poder de alguien, quien estaría aprovechando la situación para poderle robar el dinero de sus cuentas bancarias. "En el mensaje ella el dice a la amiga que ya está llegando, le envía las placas del taxi, pero ese esa es la única información que se tiene. Hay un audio de ella diciendo que ya está llegando a la casa, que le faltan 5 minutos para llegar. (...) El resto lo borraron: la imagen de la placa la boraron y ya la estamos revisando, pues, con todo el proceso", dijo Mateo Soto, familiar de la desaparecida, a Noticias Caracol. Aquellas personas con información que permita dar con el paradero de Diana Ospina podrán comunicarse con la Línea de Emergencias 123 para hacer el respectivo reporte.

JULIÁN CAMILO SANDOVAL
NOTICIAS CARACOL DIGITAL

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Violencia de Género

Personas desaparecidas

Bogotá

Publicidad

Publicidad

Publicidad