Exparticipante de La Voz Kids Colombia murió en accidente de tránsito en Quindío

Hay luto en el mundo de la música colombiana al conocerse que una cantante que pasó por La Voz Kids Colombia falleció en medio de un trágico accidente de tránsito. Se trata de Nicole Valeria Vargas, quien tenía 19 años, y fue arrollada por un carro fantasma el pasado 21 de febrero en vías del Quindío.



¿Qué se sabe del accidente?

Según reportaron las autoridades que atendieron el siniestro, todo ocurrió el sábado sobre las 8:30 de la noche, en la vía entre Circasia y Armenia. La cantante de 19 años estaba acompañada de William Andrés Paipa, de 40 años, y juntos se disponían a atravesar la carretera. En ese momento un carro fantasma los atropelló y los dejó gravemente heridos sobre el pavimento.

Videos de cámaras de seguridad de la zona dejaron en evidencia la gravedad del impacto que sufrieron ambas personas, pues cayeron sobre la calzada contraria y casi son atropellados por otros vehículos.

“Se presenta siniestro vial, tipo atropello a peatones por parte de un vehículo sin identificar, a dos transeúntes que cruzaban la vía en el sector de restaurantes, a la altura de El Solar. Al momento se pueden identificar las personas como William Andrés Paipa y Nicole Valeria Vargas Gómez”, señalaron.



Se pudo establecer que Nicole y William habían terminado su jornada laboral y se disponían a regresar a sus viviendas. Tanto la cantante como el hombre de 40 años fallecieron, luego de que sufrieran múltiples heridas y el conductor que los atropelló huyera del sitio sin prestarles auxilio. Esto ha generado indignación en todo el país.



Las autoridades locales avanzan en las investigaciones para establecer los datos del vehículo y el conductor que atropelló a Nicole y William el pasado sábado.



¿Quiénes eran las víctimas?

El nombre de Nicole Valeria Vargas no es desconocido para los colombianos, la cantante es recordada por su participación en el concurso de canto La Voz Kids Colombia en 2019. La cantante actualmente trabajaba como impulsadora de una marca de licor y cursaba quinto semestre de Administración de Negocios en la Universidad del Quindío, pero alternaba sus horarios con su pasión musical realizando diferentes presentaciones.

En sus redes sociales hay registro de su pasión por la música, desde su paso por La Voz Kids Colombia y hasta sus logros más recientes.

El alcalde del municipio de Circasia, Julián Andrés Peña lamentó el fallecimiento de Nicole y envío un mensaje de solidaridad a sus familiares. “A Nicole la vimos crecer en Circasia como una niña carismática, dulce, luchadora que amó la música desde muy niña, que fue educando su voz y que apunta de constancia y el acompañamiento de su querida hermana y su querida mamá fue saliendo adelante”, expresó.

La Universidad del Quindío también reaccionó a la muerte de la cantante. “La joven y talentosa uniquindiana le dio brillo a nuestro grupo representativo vocal Coranto y al departamento del Quindío gracias a la magistral voz que la hizo sobresalir en diferentes eventos. Nicole fue una joven comprometida con su formación académica y con la vida cultural de nuestra alma mater. Desde las aulas y también desde los escenarios, dejó huella por su disciplina, sensibilidad y profundo amor por el arte. Como integrante de Coranto, llevó siempre con honor el nombre de la Universidad del Quindío a cada encuentro y presentación”.

William Andrés Paipa, el hombre que cruzaba la calle con Nicole, también es conocido por su trabajo en establecimientos de comercio como restaurantes y bares, así como en el gremio del entretenimiento local.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL