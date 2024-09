Paro de camioneros se desató por "negligencia de gobierno" Petro: líder de transportadores

Jorge García, vocero de los conductores que protagonizan el paro de camioneros por el alza del precio del ACPM, señaló enNoticias Caracol en vivo que la negligencia del Estado los llevó a bloquear las vías

García se preguntó: “¿Por qué llegamos a este extremo? Esa es la negligencia del Estado, la negligencia del Gobierno de no tener todas las peticiones. Nosotros hemos sido muy juiciosos, hemos sido muy responsables llevando todas las inquietudes del sector camionero, el sector transportador, y como todo se dilata mire a dónde llegamos”.

Recalcó que aunque “nosotros sabemos a ciencia cierta que el bloqueo de vía no se debe hacer, que debe prevalecer el derecho humanitario, que las ambulancias, que todo tiene prioridad, que en ningún momento debe haber bloqueos”, se tomó la medida de hacer un paro de camioneros porque “vemos acá que se está saliendo de manos el control de toda la población transportadora porque desafortunadamente no han visto resultados. El impacto que genera el incremento del combustible hace que realmente la gente reaccione así”.

¿Camioneros no son los únicos que están bloqueando las vías?

Jorge García subrayó que aunque el paro es protagonizado por camioneros, hay “gente que está bloqueando, que no dejan pasar los camiones, que no dejan pasar las motos, que no dejan pasar los automóviles, pero en sí, la comunidad, la ciudadanía, ellos se encargan en que no se mueva ningún vehículo”.

Cuando se le preguntó sobre los camiones que tienen bloqueadas diferentes vías, García recalcó que no se trata de sus conductores, sino “que se vincula una cantidad de gente, que también son transportadores, que no están afiliados en ningún gremio, y que están pensando de esa manera. Ese el desespero de la situación que están viviendo y eso lo hacen pensando que es la única forma que hay”.

