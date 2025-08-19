Publicidad

Noticias Caracol
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Procuraduría hace efectiva suspensión de Alfredo Saade: designación como embajador quedaría en vilo

Procuraduría hace efectiva suspensión de Alfredo Saade: designación como embajador quedaría en vilo

El documento tiene la fecha de este martes 19 de agosto y ya está firmado para que se haga efectivo. La suspensión provisional, derivada del escándalo por pasaportes, será de tres meses.

Alfredo Saade
Alfredo Saade
Colprensa
Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
|
Actualizado: agosto 19, 2025 09:48 p. m.

La Procuraduría hizo efectiva la suspensión durante tres meses de Alfredo Saade en medio del escándalo por pasaportes. Lo anterior se debe a que, según la misma entidad, que Saade continúe en sus labores sin apartarse de su cargo "posibilita la continuación o reiteración de la falta, situación que debe valorarse conforme al comportamiento investigado, su relación con la función, y los elementos de juicio", se lee en una parte del oficio.

NOTICIA EN DESARROLLO...

