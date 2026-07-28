Así se prepara Cali para ser posible sede de la posesión de Abelardo de la Espriella el 7 de agosto

La posibilidad de que Abelardo de la Espriella tome posesión en Cali sigue generando expectativa. Aunque la Cámara de Representantes ya aprobó la proposición para trasladar el Congreso a la capital del Valle del Cauca durante la ceremonia, el país permanece atento a la decisión que adopte el Senado de la República a pocos días del evento programado para el próximo 7 de agosto.

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La Alcaldía de Cali y la Gobernación del Valle del Cauca ya celebraron el anuncio de De la Espriella de realizar su posesión en la ciudad, al considerar que representa un respaldo para el suroccidente colombiano.



Para organizaciones como el Comité Intergremial, Asocaña y ProPacífico, que Cali pueda convertirse en el escenario de la posesión presidencial constituye un hecho histórico para la región. Desde el gobierno departamental aseguraron que también representa una oportunidad para estrechar los vínculos con una zona que ha enfrentado graves problemas de criminalidad.



Posible posesión de De la Espriella en Cali "es un símbolo"

Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle del Cauca, señaló que una posible posesión de De la Espriella en Cali “es un hecho, un símbolo también, de esperanza para nosotros, de esperanza para que podamos lograr que esas promesas incumplidas durante tantos años se hagan realidad”.

A su vez, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, afirmó que “nosotros llevamos 2 años y medio pidiendo mayor atención de parte del gobierno central, que no fue posible, y ahora tenemos esta gran noticia de que por primera vez en la historia republicana de Colombia un presidente va a tomar posesión aquí en nuestra ciudad. Yo estoy seguro que esto no será un simple acto simbólico”.



El gobierno electo ya dio a conocer un plan preliminar para el acto de posesión presidencial previsto para el 7 de agosto en Cali, mientras se ultiman los detalles a la espera de la decisión definitiva del Congreso.



¿Dónde se posesionaría Abelardo de la Espriella en Cali?

De acuerdo con la propuesta, la ceremonia tendría lugar en la Arena USC de la Universidad Santiago de Cali, un recinto inaugurado en 2024 con capacidad para 2.200 asistentes y ubicado dentro del campus universitario. Cabe aclarar que no es un hecho que De la Espriella se vaya a posesionar en dicho lugar, pues falta que en el Congreso de la República se aprueben las proposiciones.



La agenda contempla que el acto protocolario comience a las 10:00 de la mañana con la asistencia de los congresistas que se trasladen a la ciudad. Posteriormente, a las 2:00 de la tarde, Abelardo de la Espriella se desplazaría al Cantón Militar Pichincha, situado a unos dos kilómetros del auditorio, para realizar un reconocimiento ante las Fuerzas Militares.



Alejandro Eder dice que en posible posesión de De la Espriella en Cali no permitirá bloqueos

Frente a las medidas de seguridad, Alejandro Eder manifestó que “respetaremos el derecho de la ciudadanía a cualquier manifestación pacífica dentro del marco de la ley, pero nuestra tolerancia con el vandalismo, con la violencia, con los bloqueos, será cero. Quiero ser muy claro en eso. Ya estamos tomando las medidas con nuestra Policía, con el Ejército, con la demás fuerza pública para asegurar que Cali sea un ejemplo de ciudad, que un ejemplo de convivencia, un ejemplo de reconciliación el día de la posesión”.

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En caso de que el Congreso apruebe definitivamente la realización de la posesión en Cali, ya existe una agenda posterior prevista. Entre las actividades programadas está el primer consejo de seguridad de Abelardo de la Espriella, que se llevaría a cabo el 8 de agosto en la Escuela Militar de Aviación de la Fuerza Aeroespacial.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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