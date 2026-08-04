Posesión de Abelardo De La Espriella en Cali: ley seca, día sin carro y otras medidas que regirán

Cali y el Valle del Cauca entraron en máxima alerta de seguridad de cara a la posesión presidencial de Abelardo De La Espriella, prevista para el próximo 7 de agosto. Las autoridades confirmaron un amplio dispositivo que incluye controles en los accesos a la ciudad, restricciones para el uso de drones, refuerzo de la Fuerza Pública y una millonaria recompensa para prevenir cualquier amenaza contra el evento.

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Las decisiones fueron adoptadas durante varios consejos de seguridad en los que participaron representantes de la Alcaldía de Cali, la Gobernación del Valle del Cauca, la Fuerza Pública, el Ministerio de Defensa y delegados del presidente electo. El objetivo, según las autoridades, es garantizar que la ceremonia se desarrolle en condiciones de tranquilidad y sin afectaciones al orden público.

"El alcalde Alejandro Eder afirmó que evalúa medidas especiales para el 7 de agosto, entre otras, la Ley seca y el Día sin carro y sin moto. Se decretarían prohibiciones para el transporte y disposición de escombros; el transporte de carga pesada; las mudanzas y la venta de combustible en recipientes distintos al abastecimiento directo en el tanque del vehículo", recalcó la Alcaldía de Cali.



Cali se blinda para la posesión presidencial con controles especiales

Uno de los principales anuncios contempla el fortalecimiento de la seguridad en los principales corredores viales de Cali y municipios vecinos como Jamundí, Palmira, Florida, Candelaria, Pradera y Yumbo. Las autoridades buscan blindar las entradas y salidas de la capital vallecaucana para prevenir cualquier riesgo que pueda afectar el desarrollo de la jornada.

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La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, señaló que desde días antes del evento se activaron puestos de control y mecanismos de vigilancia conjunta con el Ejército y la Policía Nacional. Además, se priorizaron varios municipios estratégicos dentro del esquema de seguridad regional. A esto se suma la vigilancia reforzada en el Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón, considerado uno de los puntos críticos debido a la llegada de delegaciones nacionales e internacionales que acompañarán la ceremonia presidencial.



Recompensa de hasta $500 millones para prevenir amenazas

Entre las medidas que más llaman la atención se encuentra el ofrecimiento de una recompensa de hasta 500 millones de pesos para quienes suministren información que permita anticipar o evitar acciones que pongan en riesgo la posesión presidencial.

La iniciativa es impulsada conjuntamente por la Gobernación del Valle y la Alcaldía de Cali. El incentivo económico aplicará para reportes relacionados con posibles atentados, vehículos sospechosos, armas, drones o cualquier situación que pueda derivar en alteraciones del orden público. Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para que reporte cualquier actividad inusual a través de los canales oficiales, con el fin de fortalecer las labores de inteligencia y prevención durante los días previos a la posesión.

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Otro de los puntos centrales del plan de seguridad es la prohibición del vuelo de drones en Cali y varios municipios del área metropolitana y de influencia. La medida busca evitar riesgos asociados a este tipo de dispositivos, que en los últimos meses han sido utilizados en acciones violentas por grupos armados ilegales en distintas zonas del país.

Conoce las medidas para recibir la posesión presidencial de @ABDELAESPRIELLA este viernes 7 de agosto en nuestra ciudad. 🙌🏻#CaliSomosTodos https://t.co/L1MhdfqLVu — Alcaldía de Cali (@AlcaldiaDeCali) August 4, 2026

De acuerdo con las autoridades departamentales, se implementarán sistemas antidrones y controles especiales sobre el espacio aéreo para impedir cualquier interferencia durante el desarrollo del acto protocolario. La recomendación para la ciudadanía es abstenerse de operar estos equipos durante la jornada.



Más de 11.000 uniformados custodiarán la jornada

El Ministerio de Defensa confirmó que el operativo contará con más de 11.000 integrantes de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional distribuidos en Cali y municipios cercanos. El despliegue incluirá vigilancia terrestre, aérea y labores de inteligencia antes, durante y después de la posesión presidencial.

El esquema contempla unidades antiexplosivos, operaciones especiales, patrullajes motorizados, vigilancia fluvial, equipos de tránsito y capacidades aéreas para responder a cualquier situación de emergencia. También se dispondrá de aeronaves y helicópteros para monitorear permanentemente la ciudad y sus alrededores.



Habrá protestas, pero autoridades advierten tolerancia cero al vandalismo

Paralelamente, distintos sectores han anunciado movilizaciones y plantones durante los días previos y posteriores a la posesión presidencial. Frente a este panorama, las autoridades reiteraron que se garantizará el derecho constitucional a la protesta pacífica. Sin embargo, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, aseguró que la administración distrital mantendrá una política de tolerancia cero frente a actos de vandalismo, bloqueos o hechos de violencia que puedan afectar la movilidad o la seguridad ciudadana.

Para coordinar todas las acciones operativas estará activo un Puesto de Mando Unificado (PMU), desde donde las autoridades monitorearán en tiempo real el desarrollo de la jornada y tomarán decisiones de manera conjunta si se presentan eventualidades.

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ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL