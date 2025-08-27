Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
COLOMBIA  / Pasajero rumbo a Miami murió en pleno vuelo: aerolínea se pronunció sobre su deceso

Pasajero rumbo a Miami murió en pleno vuelo: aerolínea se pronunció sobre su deceso

El hombre fue atendido en el Hospital de la Universidad del Norte de Barranquilla, lugar en el que confirmaron su fallecimiento.

Laura Camila Ramos
agosto 27, 2025 08:27 a. m.
Hombre fallece en avión
El avión se dirigía a Miami.
Un vuelo internacional de la aerolínea Boliviana de Aviación (BoA), que cubría la ruta La Paz (Bolivia) – Miami (Estados Unidos), tuvo que aterrizar de emergencia en Barranquilla el pasado lunes 25 de agosto, luego de que uno de sus pasajeros presentara una grave complicación médica en pleno trayecto. La Aeronáutica Civil de Colombia (Aerocivil) confirmó que, pese a la activación de todos los protocolos de emergencia, el hombre falleció tras el aterrizaje.

Los momentos de tensión que se vivieron en el avión

El episodio ocurrió poco después del despegue. Según informó la Aerocivil en un comunicado, “la tripulación notificó al Centro de Control de Operaciones del aeropuerto Ernesto Cortissoz sobre la condición crítica del pasajero, quien se encontraba inconsciente”. De inmediato, el personal aéreo y médico que viajaba en el vuelo activaron los protocolos establecidos en los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia.

Dentro de la aeronave se encontraba un médico que intentó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) y aplicó descargas con un desfibrilador automático. Sin embargo, los esfuerzos no fueron suficientes. “A pesar de los procedimientos de reanimación realizados durante el vuelo, al aterrizar en Barranquilla, personal de Sanidad Aeroportuaria verificó que el pasajero no presentaba signos vitales”, precisó la Aerocivil.

El avión aterrizó en la capital del Atlántico a las 12:20 p. m. Allí, el pasajero fue trasladado de inmediato en ambulancia al Hospital Universidad del Norte. La institución médica también se pronunció y explicó que, “se continuaron las maniobras de reanimación avanzadas, pero a la 1:05 p. m. se confirmó el fallecimiento”.

Boliviana de Aviación (BoA) informó sobre el fallecimiento de un pasajero que obligó a realizar un aterrizaje de emergencia en Barranquilla debido a una “emergencia médica a bordo”.

En un comunicado, la aerolínea explicó: “La tripulación cumplió con los procedimientos establecidos, posteriormente se realizó el procedimiento de asistencia médica en tierra. Lamentablemente se registró el fallecimiento del pasajero”.

La compañía expresó sus condolencias a los familiares y allegados, y añadió que ha brindado “todas las facilidades y la colaboración necesarias a las autoridades competentes y a la familia para proceder como corresponda”.

LAURA CAMILA RAMOS CONDE
NOTICIAS CARACOL

