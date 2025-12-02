Aparece libreta en casa de Mauricio Leal, donde fue asesinado con su madre: tenía mensajes extraños

El 21 de noviembre de 2021, un doble crimen sacudió profundamente el mundo del entretenimiento en Colombia, marcando el final trágico de Mauricio Leal, reconocido estilista de celebridades, y de su madre, Marleny Hernández. El hallazgo de ambos cuerpos en su residencia del municipio de La Calera inicialmente se manejó como un posible suicidio, pero la investigación de la Fiscalía General de la Nación confirmó posteriormente que se trataba de un doble homicidio. La historia que se develó con el paso de los días fue una trama que culminó con la captura y posterior condena del hermano mayor de Mauricio, Jhonier Leal. El hombre fue sentenciado a 55 años y 3 meses de prisión por este hecho, acusado de homicidio agravado por parentesco, indefensión, sevicia y destrucción de material probatorio. La defensa de Jhonier, hoy recluido en la cárcel La Tramacúa de Valledupar, continúa luchando por modificar esta condena.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Cuatro años después de los sucesos, el caso sigue arrojando elementos que no fueron incluidos en la investigación inicial y que añaden complejidad al expediente judicial. Desde el centro reclusorio de Jamundí, Valle del Cauca, Carlos Andrés García, el menor de los hermanos, quien cumple una condena de quince años por un delito diferente (abuso sexual contra menor de edad), decidió romper el silencio. Su testimonio ante el programa Expediente Final de Caracol Teleisón no solo reveló detalles sobre la presunta motivación económica detrás del asesinato, sino también sobre el comportamiento inusual de Jhonier y, crucialmente, sobre nuevos hallazgos, como una libreta con textos misteriosos.

Carlos Andrés aseguró, en sus más reciente declaraciones, que Jhonier no actuó en solitario en el doble asesinato. Él manifiesta su profunda preocupación por Jhonier, argumentando que "si fue capaz de hacer eso a mi mamá, que era la propia mamá de él, y fue capaz de hacerle al propio hermano por la herencia, por la plata ahorita qué no puede hacer conmigo que yo soy hermano de él, pero por parte no más de mamá más no de papá". El medio hermano hoy busca la nulidad hereditaria de Jhonier, interponiendo una demanda por indignidad que argumenta que el condenado no tiene derecho a heredar los bienes de las víctimas.



La libreta hallada en la casa de Mauricio Leal: nuevas pruebas en el caso

Entre los elementos que no fueron tenidos en cuenta durante la investigación, Expediente Final destacó la aparición de una libreta a la que tuvo acceso exclusivo. Esta agenda, descubierta después de que el caso ya había concluido, contiene frases que han generado gran desconcierto, pues no ha sido posible determinar si fueron escritas por Mauricio o por Jhonier.



Los textos incluyen las siguientes declaraciones:



" Todo fue una farsa. Te culturizas leyendo revistas que hablan de moda y pequeños secretos que rinden cultos solo a tu cuerpo".

"Te llevo en el pensamiento más no en el corazón"

"Ni la mano de un amigo que no fui, pues la culpa se disculpa. Ahí viene la soledad".

Dicha libreta fue hallada en una de las propiedades de Mauricio Leal tras ser allanada por la Fiscalía General de la Nación. Allí, en esta libreta, Caracol Televisión estableció aparece también un misterioso número de teléfono que al marcarlo no funciona.



Belisario Valbuena, criminólogo forense, consultado por este programa destacó que la conducta sugiere que las frases exhiben un lenguaje "un poco fatalista" con un "tono incluso literario bastante artificioso más retórico que emocional". La primera frase se interpreta como un "juicio moral muy duro, una crítica hacia la superficialidad," con un tono "más sarcástico más frío más tal vez de un resentimiento". La segunda frase, "Te llevo en el pensamiento más no en el corazón," muestra claramente un "distanciamiento emocional netamente racional". El contenido sugiere, conforme con el experto, también un posible "resentimiento de poca o nula empatía incluso también una necesidad de autojustificación de quien lo escribió".

Publicidad

Por lo pronto, aseveró que dependerá "del contexto en el cual se escribió la frase para poder establecer conductualmente, no grafológicamente, conductualmente, quién pudo haber sido el autor de la frase. Porque viendo el contexto uno puede decir, parece más Jhonier por ese tema alexitímico, poco emocional, alejado, más racional, pero depende del contexto porque lo pudo haber escrito Mauricio refiriéndose a Jhonier, precisamente distanciándose emocionalmente de él, tal vez por alguna situación contextual previa o de vivencia previa o de vivencias previas que hubiera tenido precisamente Mauricio con Jhonier".

En medio del programa se destacó que el hallazgo de un video en el teléfono celular de Mauricio Leal, que también se enmarca en estos elementos descubiertos recientemente. En el mismo se observa a la víctima mostrando presuntamente las puñaladas que tenía en su abdomen y a su lado a su madre, que yacía sin vida sobre la cámara. "Yo me acabo de enterrar los cuchillos", se le escucha decir al occiso.

Publicidad

La abogada de Carlos Andrés, Erika Sanguinetti, sostiene que Jhonier habría grabado a su propio hermano para enviar un mensaje antes de ultimarlo. "Ese video no lo sacaron las audiencias porque ese video lo hubiera incriminado más a él", aseguró el hermano menor. "Mauricio fue torturado porque es que indudablemente se nota, aparte que está completamente ido, alguien lo está grabando. El hecho de que ya te graben, que estés que estés en esa situación, tener a tu mamá ahí al lado ya muerta, es es muy fuerte, son imágenes muy fuertes y la verdad no sé qué pasó con el tema de la fiscalía ahí, porque hubiera sido una prueba muy importante para la responsabilidad que hoy tenemos en el fallo", precisó la letrada.

LAURA NATHALIA QUINTERO.

NOTICIAS CARACOL DIGITAL.

