Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
BOGOTÁ  / Aparece libreta en casa de Mauricio Leal, donde fue asesinado con su madre: tenía mensajes extraños

Aparece libreta en casa de Mauricio Leal, donde fue asesinado con su madre: tenía mensajes extraños

Expediente Final conoció una nueva prueba que no habría sido incluida en la investigación contra Jhoiner Leal, condenado por los homicidios de su hermano, Mauricio Leal, y su madre, Marleny Hernández.

Por: Laura Nathalia Quintero Ariza
Actualizado: 2 de dic, 2025
