La principal hipótesis sobre la muerte de Harold Aroca, menor de 16 años, en Bogotá

En las últimas horas, las autoridades informaron el hallazgo del cuerpo sin vida de Harold Aroca, un menor de 16 años que había sido reportado como desaparecido en la localidad de Santa Fe, centro de Bogotá. El cadáver del joven fue hallado a pocos metros del lugar donde fue visto por última vez.

El menor de edad fue visto por última vez en las canchas de microfútbol del barrio Los Laches. Vestía una chaqueta y un saco rojo, ambos de algodón. Tenía también un uniforme de fútbol, tenis blanco con azul y medias negras con amarillo.

Al adolescente lo habrían reconocido por un tatuaje de un diamante que tenía en la pierna derecha y otro tatuaje en la pieza izquierda de una nota musical. Además, tenía una cicatriz en la oreja derecha y un diente frontal roto.

Harold Aroca, de acuerdo con las investigaciones, habría sido interceptado por un grupo de delincuentes que operan en ese sector de la ciudad de Bogotá. “Mi hijo Harold fue interceptado el día martes, alrededor de las 3:30 de la tarde, por cinco hombres, uno de los cuales portaba un arma de fuego. Tenemos un video en el que se puede ver cómo le hacen un reclamo, le dicen algo y luego se lo llevan”, comentó Carolina García, madre del joven, para el periódico El Tiempo.

La Policía Metropolitana de Bogotá se pronunció sobre el caso y entregó una hipótesis de lo que pudo haber ocurrido con el joven Harold Aroca, hallado sin vida. El coronel Luis Carlos Torres, comandante de Seguridad Ciudadana #4, indicó que “las primeras hipótesis indican que, al parecer se trata de la retaliación entre dos estructuras delincuenciales dedicadas al tráfico de estupefacientes, las cuales podrían estar instrumentalizando a este menor de edad, por lo cual se ha conformado una burbuja investigativa liderada por la Fiscalía General de la Nación para esclarecerlos hechos y dar con los responsables”.

Allegados de Harold exigen a las autoridades hacer justicia en torno a este caso que enluta a una familia bogotana y esperan que se utilice el video para identificar a los jóvenes que estaban con él el día que desapareció para poderlos investigar por este terrible hecho.

