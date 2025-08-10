Este es el último video que se conoce de Harold Aroca: lo habrían secuestrado cinco hombres

El pasado 5 de agosto, hacia las 3:30 de la tarde, Harold Aroca, un joven de 16 años, fue interceptado por cinco hombres en un sector de Bogotá. Uno de ellos portaba un arma de fuego. De acuerdo con su madre, Carolina García, y basándose en un video que, aparentemente, fue grabado por un vecino. En la grabación se puede observar cómo los sujetos le hicieron un reclamo verbal antes de cubrirle la cabeza con una capucha, subirlo a un carro y llevárselo por la fuerza.

Esa misma noche, alrededor de las 9:00 p. m., el padre de Harold comenzó a sospechar que algo no estaba bien: los mensajes que llegaban desde el celular de su hijo no correspondían a su forma habitual de escribir. Poco después, recibió una llamada en la que una voz desconocida le dijo que el joven había tenido problemas y se lo habían llevado. El teléfono estuvo activo hasta las 10:00 p. m.

Carolina García, quien reside en Cali, se enteró de lo ocurrido al día siguiente y viajó de inmediato a Bogotá. El jueves, el Gaula de la Policía realizó un operativo en la zona donde se presumía que tenían al joven, pero las autoridades se retiraron tras un intercambio de disparos. Ese mismo día, en un barrio cercano, se realizaba el entierro de una persona asesinada días antes. Según la madre, Harold había comentado en el colegio que sabía quién había cometido ese homicidio, lo que podría estar vinculado con su desaparición.

El viernes, la familia recibió rumores de que iban a matar al joven. En redes sociales, alguien escribió: “Búsquelo en el bosque”. Al informar a las autoridades, un uniformado les aseguró que ese lugar estaba bajo vigilancia permanente con drones y patrullas, y que allí “no pasaba nada”.

Sin embargo, el sábado 9 de agosto, familiares y amigos organizaron una velatón y decidieron entrar al bosque señalado en redes. Allí, detrás de unos tanques y a apenas 20 metros de la zona que la policía consideraba segura, hallaron el cuerpo sin vida de Harold.

Según relató su madre, el cuerpo estaba en muy mal estado y presentaba claros signos de violencia: marcas en las muñecas que indicaban que había sido amarrado y varias heridas de bala. “Tenía disparos, pero no sé decir cuántos ni en qué lugares”, declaró.

El crimen ha generado consternación y repudio en la comunidad, que exige respuestas claras y celeridad en la investigación para identificar y capturar a los responsables.



El Alcalde de Bogotá se refirió al caso

Tras conocerse el hallazgo, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se pronunció en la tarde del 10 de agosto y lamentó profundamente el hecho. Además, expresó que “ningún compromiso puede ser mayor que el de proteger la vida e integridad de niños, niñas y adolescentes”.

Recordó que desde el 6 de agosto, cuando se conoció la desaparición de Harold en el barrio Los Laches, se activó a la Policía a través del Gaula, Sijin y Sipol, y se brindó acompañamiento a la familia por parte de la Dirección de Derechos Humanos y el equipo Aide de la Secretaría de Seguridad. “Cada muerte violenta de un menor es un fracaso de todos como sociedad. He pedido a las autoridades que adelanten todas las investigaciones para esclarecer lo sucedido y dar con los responsables. No podemos aceptar más casos como este ni seguirles fallando a nuestros niños y niñas”, añadió.

