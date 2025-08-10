Atacan con explosivos estación de policía de La Vega, Cauca: varios uniformados y civiles heridos

En medio de la conmemoración del aniversario número 248 del municipio de La Vega, en el sur del departamento del Cauca, un artefacto explosivo detonó frente a la estación de policía, dejando al menos dos uniformados y cuatro civiles heridos, quienes no han podido ser evacuados de la zona para ser dirigidos a un centro asistencial.

En varios videos compartidos en redes sociales se ve el pánico de la población cuando sonó la explosión del artefacto, causando también daños materiales en la estación y en construcciones aledañas. El ataque se dio en el marco de una operación que llevan a cabo los uniformados de la Policía Nacional y del Ejército. De hecho, justo cuando pasaba la patrulla por el sector fue que detonó el explosivo.

Al parecer, el ataque habría sido perpetrado por el frente de las Farc Andrés Patiño de las disidencias de las Farc de alias Iván Mordisco. Sin embargo, allí también hay una fuerte presencia del Eln. Los presuntos responsables del ataque se encuentran hostigando a los presentes en la estación de Policía.

Noticia en desarrollo...