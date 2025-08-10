Publicidad

Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / María Claudia Tarazona publica nuevo mensaje sobre salud de Miguel Uribe: "Seguimos adelante"

María Claudia Tarazona publica nuevo mensaje sobre salud de Miguel Uribe: "Seguimos adelante"

La esposa del senador indicó que en días pasados "enfrentó una nueva situación", pero que actualmente el precandidato está "estable" y recuperándose en la Fundación Santa Fe.

Miguel Uribe Turbay ya había hablado de falta de seguridad con su esposa María Claudia Tarazona
Miguel Uribe Turbay ya había hablado de falta de seguridad con su esposa María Claudia Tarazona
Foto: Los Informantes
Por: Laura Valentina Mercado
|
Actualizado: agosto 10, 2025 09:18 p. m.

María Claudia Tarazona publicó un nuevo mensaje sobre la salud de Miguel Uribe Turbay en su cuenta de Instagram, luego de que la Fundación Santa Fe informara en su último parte médico que la condición del senador se había agravado y era crítica "debido a un episodio de hemorragia en el sistema nervioso central".

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

Tarazona, quien realizó una transmisión para orar por su esposo este domingo, indicó en la noche de este 10 de agosto lo siguiente: "Recibo con amor y gratitud la solidaridad y el cariño de todos los colombianos y de todas las personas en los distintos lugares del mundo, por la salud y evolución de Miguel. En días pasados Miguel enfrentó una nueva situación, que con su fortaleza, la oportuna atención de sus médicos y sobre todo la ayuda de Dios, esta superando y hoy se recupera y está estable".

Finalmente, reiteró que "todo proceso tiene sus dificultades, pero seguimos adelante, confiando en todo su equipo médico, en la inmensa generosidad de Dios y la Virgen María que no lo desamparan nunca".

Noticia en desarrollo...

Miguel Uribe Turbay