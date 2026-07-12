Pico y placa en Medellín funcionará así del 13 al 17 de julio: ojo a importante cambio

La Secretaría de Movilidad de Medellín mantiene la medida de pico y placa esta semana, del 13 al 17 de julio, para reducir la circulación de vehículos durante los horarios de mayor flujo en las vías del Valle de Aburrá. La restricción para carros particulares y motocicletas de dos y cuatro tiempos funciona de lunes a viernes entre las 5:00 a. m. y las 8:00 p. m., mientras que para los taxis aplica entre las 6:00 a. m. y las 8:00 p. m.

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Sin embargo, por tratarse de un día festivo, el lunes 13 de julio no se aplicará pico y placa para carros particulares ni motos por el nuevo festivo de la Virgen de Chiquinquirá. Los conductores podrán movilizarse sin la restricción habitual durante esa jornada. Desde el martes 14 de julio volverá a funcionar la programación establecida según el último número de placa para los vehículos particulares y el primer número de placa para las motocicletas.

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Pico y placa para carros y motos del 13 al 17 de julio

Para los vehículos particulares, la restricción se aplica según el último número de la placa. En el caso de las motocicletas de dos y cuatro tiempos, rige con el primer número de la placa. Así será la rotación entre el lunes 13 y el viernes 17 de julio de 2026:



Lunes 13 de julio: no aplica medida de pico y placa.

no aplica medida de pico y placa. Martes 14 de julio: placas terminadas en 0 y 3

placas terminadas en Miércoles 15 de julio: placas terminadas en 4 y 6

placas terminadas en Jueves 16 de julio: placas terminadas en 5 y 9

placas terminadas en Viernes 17 de julio: placas terminadas en 2 y 8

Estas son las vías exentas del pico y placa en Medellín

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La Alcaldía de Medellín recordó que la medida mantiene varias vías exentas, en las que sí se podrá circular pese a la restricción. Entre ellas están:

la avenida Regional

la Autopista Sur , en jurisdicción de Medellín

, en jurisdicción de Medellín la vía Las Palmas

la vía 4.1 hacia el Occidente antioqueño

la conexión de la avenida 33 entre la Autopista Sur y la avenida Las Palmas

entre la Autopista Sur y la avenida Las Palmas la calle 10 entre el eje vial del río y la Terminal del Sur

Hasta cuándo estará vigente esta rotación

La rotación actual del pico y placa para particulares, motos y taxis en Medellín empezó el lunes 2 de febrero de 2026 y estará vigente hasta el 31 de julio de 2026 en los municipios del Valle de Aburrá.

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Por eso, los conductores que vayan a movilizarse durante la semana del 13 al 17 de julio deberán revisar con anticipación el número de su placa y programar sus desplazamientos para evitar sanciones.

¿Qué vehículos sí pueden circular durante pico y placa en Medellín?

A pesar de la rigurosidad de la norma, existen excepciones diseñadas para no entorpecer actividades esenciales o promover tecnologías limpias. Los vehículos que están autorizados para circular sin restricción incluyen:



Vehículos de emergencia y aquellos destinados a la atención médica.

y aquellos destinados a la atención médica. Transporte de alimentos o carga .

. Vehículos de servicio público y transporte terrestre debidamente autorizado.

y transporte terrestre debidamente autorizado. Automóviles que funcionen con gas natural , así como vehículos eléctricos o híbridos .

, así como vehículos . Vehículos vinculados a la seguridad, medios de comunicación o servicios esenciales.

Adicionalmente, existen vías exentas dentro de la ciudad donde se permite la libre circulación, tales como el Sistema Vial del Río (que incluye la Autopista Sur y la Avenida Regional) y otros corredores estratégicos definidos por la administración.

¿Cuál es la multa por incumplir pico y placa en Medellín?

El incumplimiento de esta normativa genera sanciones económicas y administrativas considerables. Para el año 2026, la sanción económica equivale a 15 salarios mínimos diarios legales vigentes (SMDLV). Se estima que, dependiendo de la actualización del sistema de cálculo (UVB), el valor de la multa oscila entre los $630.000 y más de $700.000 pesos colombianos.

Más allá del pago monetario, el conductor que infrinja la ley puede enfrentarse a la inmovilización del vehículo. Esto conlleva gastos adicionales relacionados con los servicios de grúa y parqueadero. El control de estas restricciones se realiza de forma rigurosa mediante cámaras de fotodetección y la vigilancia constante de los agentes de movilidad en puntos estratégicos de la ciudad.

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VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co