Pico y placa en Medellín funcionará así en octubre de 2025: recuerde la nueva rotación para el mes

El pasado 4 de agosto se implementó una nueva rotación para la medida de pico y placa en Medellín y los demás municipios del Valle del Aburrá. La medida regula la circulación de vehículos particulares y motocicletas de dos y cuatro tiempos. El cambio, establecido por las autoridades de movilidad, respondió a los análisis técnicos realizados con base en los patrones de tráfico, el crecimiento del parque automotor y el impacto de la medida en la movilidad metropolitana.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

En la primera semana no se aplicaron comparendos económicos, ya que la fase inicial de implementación fue pedagógica, lo que significó que quienes infringieron la restricción recibieron únicamente un llamado de atención. Sin embargo, a partir del lunes 11 de agosto, las autoridades comenzaron a imponer sanciones económicas equivalentes a $711.750 en 2025, correspondientes a 15 salarios mínimos diarios legales vigentes (SMDLV), como sanción por circular en día y horario restringido del pico y placa en Medellín.



¿Cómo es la rotación del pico y placa en Medellín?

A diferencia de la rotación del primer semestre del año, la distribución de dígitos de placa fue modificada. Esta será la nueva programación para el segundo semestre de 2025:



Lunes : placas terminadas en 6 y 9

: placas terminadas en 6 y 9 Martes : placas terminadas en 5 y 7

: placas terminadas en 5 y 7 Miércoles : placas terminadas en 1 y 8

: placas terminadas en 1 y 8 Jueves : placas terminadas en 0 y 2

: placas terminadas en 0 y 2 Viernes: placas terminadas en 3 y 4

En el caso de las motocicletas, se tienen en cuenta los dos primeros dígitos de la placa, mientras que para los automóviles se aplican las restricciones de acuerdo con los dos últimos números. La medida se mantiene vigente de lunes a viernes, en jornada continua, entre las 5:00 a. m. y las 8:00 p. m. No se aplica durante los fines de semana ni días festivos. El nuevo esquema de restricción no solo rige en Medellín, sino también en los otros nueve municipios que conforman el área metropolitana del Valle de Aburrá: Bello, Itagüí, Envigado, Sabaneta, La Estrella, Caldas, Copacabana, Girardota y Barbosa. En todos ellos, el horario y el esquema de aplicación serán iguales, aunque algunas vías específicas continúan exceptuadas de la medida.



Pico y placa en Medellín para octubre

Semana del 1 al 5 de octubre

Miércoles 1 de octubre: placas terminadas en 1 y 8.

Jueves 2 de octubre: placas terminadas en 0 y 2.

Viernes 3 de octubre: placas terminadas en 3 y 4.

Sábado 4 de octubre: No aplica la medida de pico y placa.

Domingo 5 de octubre: No aplica la medida de pico y placa.

Semana del 6 al 12 de octubre

Lunes 6 de octubre: placas terminadas en 6 y 9.

Martes 7 de octubre: placas terminadas en 5 y 7.

Miércoles 8 de octubre: placas terminadas en 1 y 8.

Jueves 9 de octubre: placas terminadas en 0 y 2.

Viernes 10 de octubre: placas terminadas en 3 y 4.

Sábado 11 de octubre: No aplica la medida de pico y placa.

Domingo 12 de octubre: No aplica la medida de pico y placa.

Semana del 13 al 19 de octubre

Lunes festivo 13 de octubre: no aplica la medida de pico y placa en Medellín.

Martes 14 de octubre: placas terminadas en 5 y 7.

Miércoles 15 de octubre: placas terminadas en 1 y 8.

Jueves 16 de octubre: placas terminadas en 0 y 2.

Viernes 17 de octubre: placas terminadas en 3 y 4.

Sábado 18 de octubre: No aplica la medida de pico y placa.

Domingo 19 de octubre: No aplica la medida de pico y placa.

Semana del 20 al 26 de octubre

Lunes 20 de octubre: placas terminadas en 6 y 9.

Martes 21 de octubre: placas terminadas en 5 y 7.

Miércoles 22 de octubre: placas terminadas en 1 y 8.

Jueves 23 de octubre: placas terminadas en 0 y 2.

Viernes 24 de octubre: placas terminadas en 3 y 4.

Sábado 25 de octubre: No aplica la medida de pico y placa.

Domingo 26 de octubre: No aplica la medida pico y placa.

Semana del 27 al 31 de octubre

Lunes 27 de octubre: placas terminadas en 6 y 9.

Martes 28 de octubre: placas terminadas en 5 y 7.

Miércoles 29 de octubre: placas terminadas en 1 y 8.

Jueves 30 de octubre: placas terminadas en 0 y 2.

Viernes 31 de octubre: placas terminadas en 3 y 4.

MATEO MEDINA ESCOBAR

NOTICIAS CARACOL