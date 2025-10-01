En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
FLOTILLA GLOBAL SUMUD
JANE GOODALL
PEQUEÑO J
GUNS N' ROSES
JAMES RODRÍGUEZ
CHAMPIONS LEAGUE
COLOMBIA SUB-20

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Pico y placa en Medellín funcionará así en octubre de 2025: recuerde la nueva rotación para el mes

Pico y placa en Medellín funcionará así en octubre de 2025: recuerde la nueva rotación para el mes

En octubre continúa la medida de pico y placa en Medellín y los diferentes municipios del Valle de Aburrá. Recuerde la nueva rotación para este semestre.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 1 de oct, 2025
Comparta en:
Pico y placa en Medellín funcionará así en octubre de 2025: recuerde la nueva rotación para el mes
Imagen de referencia de pico y placa en Medellín.
Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad