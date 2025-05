Pipe Calderón rompe el silencio por primera vez sobre su suegra, asesinada en Medellín

La suegra del cantante Pipe Calderón, María del Pilar Zea, de 60 años, fue asesinada en el parqueadero de un centro comercial en Medellín, Antioquia. El hecho ocurrió el pasado 8 de mayo mientras la mujer se encontraba dentro de su vehículo. De acuerdo con la Policía, Zea recibió dos impactos de bala y aunque fue trasladada de emergencia a la clínica El Rosario, llegó sin signos vitales.

En diferentes medios de comunicación se aseguró que la mujer tenía vínculos con el narcotráfico y que incluso era informante de la Administración para el Control de Drogas (DEA). El medio El Colombiano dijo que la pareja de la mujer, Jhon Fredy Toro, la acompañó al centro comercial para que se reuniera con un empresario llamado Andrés "Chino" Arias. A Toro le solicitaron ir a comprar unas bebidas y cuando regresó la halló herida dentro del vehículo.

En la camioneta donde estaba la mujer encontraron dos vainillas de calibre 9 milímetros. En la revisión de las cámaras de vigilancia vieron que un hombre bajó de la parte trasera del vehículo, se subió a un automóvil gris y salió del estacionamiento. Las autoridades no han aclarado los demás detalles del crimen, ni de la víctima, pero se supo que era la suegra del cantante Pipe Calderón. El músico habló por primera vez sobre su suegra tras su muerte.



¿Qué dijo Pipe Calderón sobre su suegra?

"Siempre me trató muy lindo. Desde el primer momento me dio el aval. Ella se convirtió como en una segunda mamá. Siempre tenía esos problemas económicos, cosas así (...) de primerazo la gente no se te va a abrir y te va a decir no tengo plata o tengo. Desde el principio yo asumí todo con mi esposa. Empezamos a ser familia, a ayudarnos. Me raya mucho la mente con todos esos titulares que hicieron, la pusieron como algo que no era", dijo el cantante en entrevista para el programa La Red de Caracol Televisión.

El cantante aseguró que su suegra era una ama de casa y que le ayudó muchas veces a nivel económico. "Siempre estaba pendiente de ella. De que tuviera mercado, que no le faltara nada. Ella se convirtió en una mamá para mí (...) La verdad, cuando la conozco, ellos tenían un criadero de caballos y yo no llegué a preguntar nada. Fue tan maternal que yo nunca sentí la necesidad de preguntar absolutamente nada, sobre todo por la situación en que los vi. Yo decía, 'bueno, está en un mal momento hay que apoyarla'. Yo no soy quien para indagar o juzgar a una persona por lo que haga".

Calderón se casó con su esposa, María Paula Trujillo, recientemente. Sobre ese evento, el cantante aseguró que su suegra no puso dinero, sino que entre todos pagaron la boda. "Es muy triste todas las especulaciones que hay. Ella estaba en un momento muy difícil. Toda la familia pusimos para el matrimonio. Yo lo más lindo que tengo de mi suegra, el regalo más bonito, fue un perrito que lo tenemos desde bebecito. Ella estaba en problemas económicos fuertes".

El músico criticó la manera en la que varios medios manejaron el tema. "Yo honestamente no vengo a tirarle a los medios, que me han acompañado desde hace más de 15 años de carrera. Mi suegra yo la conocí desde otro punto, desde otra perspectiva. Tú lees los encabezados y todos dicen: asesinan a la suegra de Pipe Calderón de 41 años. Mi suegra tenía 60 años. De ahí parte todo y digo qué se puede creer y qué no. Yo te lo digo de la lógica de lo que viví con ella que fue ayudarla todo el tiempo. ¿Entonces dónde está la reina del sur? Según las películas que uno ve es gente muy millonaria, que no necesitan dinero para que usted les ayude para un mercado. Desde que yo la conocí nunca tuvo ni un escolta ni nada. Me pareció increíble que desde que pasó el acontecimiento ya tenían toda la información, mejor dicho, estaban esperando que sucediera para publicar todo".

El cantante también se refirió a la información que decía que ella era informante de la DEAD. "Por lo menos lo que yo sé, es que trabajar con las autoridades y más las de Estados Unidos, eso es totalmente confidencial, como para que la sepa un periódico. Yo creo que cualquier investigación es asunto de la ley. Ya no es un problema de nosotros. Si quieren hacer justicia, como debería pasar, es algo que debe venir desde la ley, no desde nosotros (...) Me parece injusto, porque uno cómo va a hablar de otra persona sin pruebas. Desde simplemente el morbo". Por último, Calderón explicó la razón por la que decidió hablar ante los medios sobre su suegra. La abuela de su esposa le habría pedido que lo hiciera. "Ella llorando se me acercó, a decirme que yo tenía que limpiar el nombre de su hija. Que su hija era buena, que yo sabía que ella había sido muy buena. Yo se lo prometí, porque ustedes saben que yo de cosas personales jamás salgo a hablar", enfatizó el cantante.

MATEO MEDINA ESCOBAR

NOTICIAS CARACOL