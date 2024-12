Policía duró en prisión casi 2 años por acusación de narcochofer al que capturó: "Soy inocente"

La libertad, el mejor regalo de Navidad que recibió un policía y padre de familia que duró preso casi dos años tras haber capturado a un narcotraficante en el Cauca. Ante un juez, el narco se acordó seis meses después de haber sido detenido de que el policía le había robado una droga.

El reencuentro del hombre con su esposa se reflejó en un abrazo de felicidad luego de casi dos años, tiempo en el que el policía duró tras las rejas en la cárcel La Picota de Bogotá.

¿Cómo fue la captura del narcochofer en Cauca?

El infierno de esta pareja comenzó en 2022, luego de que el entonces patrullero de la Policía, Ómar Hernández, detuviera a las dos de la mañana frente a la estación de Policía en Totoró, Cauca, donde trabaja, a un carro de la Unidad de Protección, cuyo conductor, que se negaba a descender del vehículo, llamó a un supuesto coronel de la Policía para pedirle ayuda.

La llamada intimidante generó una reacción del entonces patrullero Hernández.

“Usted llama a un coronel, eso se llama tráfico de influencias, caballero”, le aseguró en su momento el patrullero al conductor del vehículo.

El patrullero no aceptó las indicaciones de su superior y actuó bajo los lineamientos legales - Noticias Caracol

El sospechoso le insistió en varias oportunidades al patrullero Hernández para que atendiera la llamada telefónica del supuesto coronel.

“Le dije: ‘mi coronel, lo que pasa es que tenemos un vehículo’. Me dijo ‘sí, es que es un comerciante y viene de lejos, colabóreme. Viene monitoreado por DITRA’. Nunca me dijo por qué venía monitoreado y yo le dije: ‘mi coronel me queda muy imposible colaborarle”, contó Ómar Hernández, en diálogo con Noticias Caracol en vivo.

Después de la insistencia del agente, el sospechoso se identificó como el expolicía Manuel Castañeda y siguió encerrado en su camioneta blindada.

“Cuando él trató de abrir la puerta, rápidamente mi compañero se le lanzó y le cogió la puerta para no dejarla cerrar y llegamos ahí, pedimos apoyo de mis dos compañeros para abrirle la puerta. Él dijo: ‘tranquilo, cuadremos, hay 300 millones’. Entonces yo le dije: ‘bájese del vehículo’. Se bajó y lo requisé para ver si tenía armamento. Abrimos el carro, cuando encontramos varios paquetes con el número 727, cuando nosotros vimos el tapete lleno con esos paquetes”, recordó el uniformado.

Según el policía, el carro estaba lleno de droga. Él procedió a sacarla del vehículo y colocarla sobre una mesa para conocer qué cantidad había y hacer el debido proceso frente a uno de sus superiores.

“El subintendente Medina es subcomandante de la estación de Totoró, el segundo al mando. Él estaba ahí sentado y nosotros íbamos dejando la droga ahí, para que él se diera cuenta qué droga íbamos bajando. Asimismo, contamos los 168 paquetes”, afirmó el hombre.

Dichos paquetes de cocaína fueron grabados y mostrados por el subintendente Fabio Medina, en ese entonces subcomandante de la estación de Totoró.

Por seguridad, trasladaron la droga y al narco capturado a la estación de Policía en Piendamó, Cauca.

“Allá estaba un señor mayor de la Sijín, un señor oficial capitán de la Cipol”, señaló Hernández.

En la estación de Piendamó, Cauca, de nuevo, bajo extremas medidas de seguridad, bajaron la droga incautada.

“El de la Sijín contó la droga y verificó que había 168 (paquetes)”, acotó el patrullero.

La droga fue contada en presencia de superiores del patrullero Hernández - Noticias Caracol

Mientras hacían el procedimiento, a la estación de Piendamó llegó el coronel Montañez, supuesto oficial de la Policía que intercedió por el llamado narcochofer durante la detención. Explicó el patrullero Hernández que el oficial que se identificó en ese momento como comandante de la Policía de Tránsito del Cauca pidió revisar la camioneta inmovilizada.

“Yo le dije: ‘mi coronel, con todo respeto, pero es que este carro, ¿por qué lo va a requisar DITRA si esto lo cogió fue la vigilancia? Él dijo: ‘es que para verificar si hay armamento o hay droga’”, puntualizó el policía.

De acuerdo con la versión de Hernández, el coronel Montañez no encontró nada en el vehículo, razón por la que se fue de la estación de Policía. Ese mismo día, los uniformados entregaron la cocaína incautada al CTI.

Así lo confirmó el patrullero: “Le contamos 168 al señor investigador del CTI”. Mientras que al narcochofer lo trasladaron a Popayán, donde le realizaron la audiencia y un juez lo envió a la cárcel.

El narcochofer denunció a los policías

Pero, seis meses después, desde la misma prisión, el llamado narcochofer Manuel Castañeda hizo una grave denuncia ante la Fiscalía contra los tres policías que lo habían capturado.

“Castañeda dice que le faltaba droga. Pero él nunca dijo ni a nosotros, ni al comandante, ni a la Fiscalía. A los meses salieron con el cuento de que le faltaba droga”, aseguró el uniformado.

Por esos señalamientos de Castañeda, tres policías terminaron presos, entre ellos, el patrullero Omar Hernández.

“Comenzó la audiencia y me dijeron que yo había quitado 44 kilos y que era una banda”, dijo el patrullero. A la acusación del señalado narcochofer se sumó la versión del subintendente Medina, el mismo uniformado, aseguró Hernández, que grabó el video diciendo cuánta droga habían incautado ese diciembre del 2022 sin reportar ninguna novedad; pero casi tres meses después del procedimiento, la versión del subintendente Medina a la Fiscalía cambió.

“Al final de descargar conté 168 panelas, precisando que antes de yo iniciar el conteo los patrulleros ya habían bajado una parte de lo que iba en el carro. Acto seguido, yo le pregunté a mi sargento que ¿cuántas había contado al final de la descarga del carro? Mi sargento me dijo que 168. Entonces yo le dije que ¿por qué si antes se habían bajado algunas más? Mi sargento me preguntaba que si será que estos manes desviaron eso”, dice el apartado de la declaración del subintendente Medina.

Casi cinco meses después de esta declaración ante la Fiscalía, el subintendente Fabio Medina fue citado por la Inspección General de la Policía. Allí entregó una nueva versión: “Tampoco vi a ninguno de los funcionarios haciendo algo con ella. No sabíamos cuánta cantidad de droga había, entonces, como me quedó la duda, me dirigí precisamente a donde estaba el capturado y le pregunté si él tenía conocimiento de cuánta droga estaba llevando atrás y él me manifestó que no sabía, que a él solamente le había dado ese carro y que él solamente lo estaba movilizando”.

Tres patrulleros fueron condenados a prisión

El señalado narcochofer ya está libre, luego de que las autoridades le aceptaran un principio de oportunidad. El señalado coronel Montañez fue escuchado por la Fiscalía, que no halló responsabilidad del uniformado en el caso. Él se retiró de la Policía; mientras tanto, los tres patrulleros, entre ellos, Hernández, sí permanecieron los casi dos años presos.

Él es el llamado narcochofer Manuel Castañeda - Noticias Caracol

El abogado defensor del uniformado calificó la captura como una injusticia. “Nos causa inquietud, escozor y vergüenza por parte de la rama Judicial. Por realizar un procedimiento conforme a la ley, conforme a la Constitución y conforme a sus funciones, resulta injustamente privado de la libertad”, indicó Hollman Devia, abogado del patrullero.

“Me da tristeza que sagradamente me hubieran metido a la cárcel por esto, eso me da tristeza. Si lo hubiera cometido, hágale; pero no me hagan esto, soy inocente, eso es lo único que digo”, concluyó el hombre.

Casi 20 días después de esta declaración a Noticias Caracol desde la cárcel La Picota, Omar Hernández recuperó su libertad. Afuera de prisión lo esperaba su esposa y, con un emotivo abrazo, esperan continuar sus vidas en libertad.