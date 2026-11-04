De la Espriella rechaza secuestro de subteniente María Camila Pantoja y le hace advertencia al Eln

El presidente Abelardo de la Espriella condenó y rechazó “el cobarde secuestro de nuestra oficial del Ejército Nacional en Saravena, Arauca”, la subteniente María Camila Pantoja Hernández, que según información preliminar, fue retenida por guerrilleros del Frente Domingo Laín Sáenz del Eln, grupo al que mandatario le lanzó una advertencia.



El Ejército informó que la militar estaba de civil cuando fue interceptada por dos hombres armados que se movilizaban en moto por el casco urbano del municipio de Saravena y se la llevaron con rumbo desconocido.



“No vamos a permitir que sigan utilizando el secuestro para intimidar a nuestra Fuerza Pública”

“¡EXIJO LA LIBERACIÓN INMEDIATA DE NUESTRA SUBTENIENTE MARÍA CAMILA PANTOJA HERNÁNDEZ!”, escribió el presidente en sus redes sociales, al condenar y rechazar “categóricamente el cobarde secuestro de nuestra oficial del Ejército Nacional en Saravena, Arauca, a manos de terroristas del ELN, Frente Domingo Laín Sáenz”.

Reiteró la “información de inteligencia militar”, que señaló que “dos criminales armados que se movilizaban en motocicleta habrían interceptado a nuestra subteniente”.

Publicidad

“¡AL ELN LE ADVIERTO: SE EQUIVOCARON DE GOBIERNO! No vamos a permitir que sigan utilizando el secuestro para intimidar a nuestra Fuerza Pública y desafiar la autoridad del Estado. He ordenado desplegar todas las capacidades de nuestro Ejército Nacional, la Armada, la Fuerza Aérea Colombiana y la Policía Nacional para encontrarla y lograr su regreso sana y salva. A estos criminales les exigimos que respeten su vida e integridad y la liberen de inmediato, sin condiciones. ¡CON NUESTROS HÉROES NO SE METE NADIE!”, agregó el mandatario.



Entretanto, las autoridades han desplegado operativos en Arauca, cerrando vías y vigilando ríos para evitar que la subteniente Pantoja sea sacada de Colombia hacia Venezuela. Por eso, instaron a los ciudadanos a llamar a la línea gratuita nacional 147 o al celular 313 297 1482 si tienen información sobre la uniformada, asegurando que garantizarán absoluta reserva a quienes colaboren con este propósito.



Los comandantes de las Fuerzas Militares, mayor general Erik Rodríguez Aparicio, y del Ejército Nacional, mayor general José Bertulfo Soto Sánchez, también rechazaron los hechos. El mayor Rodríguez expresó que “pretender intimidar a nuestras Fuerzas Militares mediante estos actos constituye una grave violación de los derechos fundamentales. No doblegarán nuestra voluntad ni nuestra determinación de defender a Colombia. Nuestra prioridad es lograr el regreso sano y salvo de la subteniente María Camila Pantoja Hernández”. El mayor Soto aseguró por su parte que “este acto criminal atenta gravemente contra la libertad, la vida y la dignidad humana” y añadió: “¡No descansaremos hasta traerla de regreso!”.

Publicidad

POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL