Policías son señalados de exigir dinero a cambio de revelar detalles de una posible extradición

Dos integrantes de la Policía Nacional fueron judicializados en Cali, Valle del Cauca, luego de que la Fiscalía General de la Nación los señalara de presuntamente utilizar su condición de servidores públicos para exigir dinero a un ciudadano a cambio de entregarle información reservada sobre investigaciones que supuestamente se adelantaban en su contra. Los procesados fueron identificados como el subintendente Carlos Hernando Figueroa y el patrullero Teodoro Ruiz Rojas, a quienes la Fiscalía imputó el delito de concusión.

De acuerdo con el ente acusador, ambos habrían abordado al hombre con el argumento de que podían proporcionarle detalles sobre una investigación relacionada con el tráfico de estupefacientes y un procedimiento de captura con fines de extradición. Los hechos que dieron origen al proceso judicial se habrían presentado entre el 30 de agosto y el 8 de septiembre de 2026. Durante ese periodo, los uniformados presuntamente se acercaron al ciudadano en dos oportunidades, primero para identificarlo y, posteriormente, para solicitarle dinero a cambio de la información que afirmaban conocer.



Así habrían identificado al ciudadano en el sur de Cali

Según la investigación adelantada por la Dirección Especializada contra el Narcotráfico de la Fiscalía, el primer acercamiento habría ocurrido el 30 de agosto de 2026, cuando los dos policías ingresaron a un conjunto residencial ubicado en el sur de Cali. La presencia de los uniformados en el lugar habría estado justificada, aparentemente, por la verificación de un posible caso de maltrato infantil. Sin embargo, las indagaciones señalan que ese motivo les habría permitido ubicar al ciudadano que buscaban e identificarlo, además de obtener información personal sobre él.

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La Fiscalía sostiene que esta primera visita habría sido parte de las actuaciones que precedieron al presunto intento de obtener dinero. Nueve días después, los policías habrían regresado al conjunto residencial y abordado nuevamente al hombre. En ese segundo encuentro, de acuerdo con los elementos recopilados por los investigadores, los uniformados supuestamente le hablaron sobre procesos relacionados con el tráfico de estupefacientes y una posible captura con fines de extradición. A cambio de suministrarle detalles sobre esos asuntos, le habrían exigido una suma de dinero.



Dos uniformados de la Policía Nacional, señalados de exigir dinero a un ciudadano a cambio de revelar información reservada sobre una investigación por narcotráfico y un proceso de captura con fines de extradición que supuestamente se adelantaban en su contra, en hechos ocurridos… pic.twitter.com/m71uTBHVRw — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) October 24, 2026

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Después de adelantar diferentes actividades investigativas y recopilar elementos relacionados con los hechos, las autoridades capturaron al subintendente Carlos Hernando Figueroa y al patrullero Teodoro Ruiz Rojas en la estación de Policía de El Caney, en Cali. Posteriormente, la Fiscalía les formuló imputación por el delito de concusión, conducta que se investiga cuando un servidor público abusa de su cargo o de sus funciones para inducir o exigir a otra persona la entrega de dinero u otra utilidad indebida.

La responsabilidad de los dos uniformados deberá establecerse durante las etapas judiciales correspondientes y, de acuerdo con el reporte del ente acusador, un juez de control de garantías dispuso que ambos continúen vinculados a la investigación. La Fiscalía General de la Nación informó que la actuación fue adelantada a través de su Dirección Especializada contra el Narcotráfico. Por ahora, los dos funcionarios permanecen vinculados al proceso por la presunta comisión del delito de concusión.

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VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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