En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
MINISTERIO DEL INTERIOR
ATENTADOS
ABELARDO DE LA ESPRIELLA
PRESUPUESTO 2027

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Policías son señalados de exigir dinero a cambio de revelar detalles de una posible extradición

Policías son señalados de exigir dinero a cambio de revelar detalles de una posible extradición

Los uniformados son investigados por presuntamente pedir dinero a un ciudadano para entregarle información reservada sobre una investigación por narcotráfico.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 24 de oct, 2026
Comparta en:
Policías exigían dinero a cambio de información sobre un caso de narcotráfico
Investigan a dos policías en Cali por presunta exigencia de dinero a un ciudadano. -
Getty Images

Dos integrantes de la Policía Nacional fueron judicializados en Cali, Valle del Cauca, luego de que la Fiscalía General de la Nación los señalara de presuntamente utilizar su condición de servidores públicos para exigir dinero a un ciudadano a cambio de entregarle información reservada sobre investigaciones que supuestamente se adelantaban en su contra. Los procesados fueron identificados como el subintendente Carlos Hernando Figueroa y el patrullero Teodoro Ruiz Rojas, a quienes la Fiscalía imputó el delito de concusión.

Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
Síganos en Google Discover con toda la información de Colombia y el mundo.

De acuerdo con el ente acusador, ambos habrían abordado al hombre con el argumento de que podían proporcionarle detalles sobre una investigación relacionada con el tráfico de estupefacientes y un procedimiento de captura con fines de extradición. Los hechos que dieron origen al proceso judicial se habrían presentado entre el 30 de agosto y el 8 de septiembre de 2026. Durante ese periodo, los uniformados presuntamente se acercaron al ciudadano en dos oportunidades, primero para identificarlo y, posteriormente, para solicitarle dinero a cambio de la información que afirmaban conocer.

Así habrían identificado al ciudadano en el sur de Cali

Según la investigación adelantada por la Dirección Especializada contra el Narcotráfico de la Fiscalía, el primer acercamiento habría ocurrido el 30 de agosto de 2026, cuando los dos policías ingresaron a un conjunto residencial ubicado en el sur de Cali. La presencia de los uniformados en el lugar habría estado justificada, aparentemente, por la verificación de un posible caso de maltrato infantil. Sin embargo, las indagaciones señalan que ese motivo les habría permitido ubicar al ciudadano que buscaban e identificarlo, además de obtener información personal sobre él.

Publicidad

Últimas Noticias

Revelan video del momento en el que ocurrió accidente de bus en Medellín: así fue el volcamiento
COLOMBIA

Revelan video del momento en el que ocurrió accidente de bus en Medellín: así fue el volcamiento

Murió la patrullera María José Recuero tras tiroteo en el barrio Industrial de Cali
COLOMBIA

¿Quién era María José Recuero, patrullera que murió tras tiroteo durante presunto hurto en Cali?

La Fiscalía sostiene que esta primera visita habría sido parte de las actuaciones que precedieron al presunto intento de obtener dinero. Nueve días después, los policías habrían regresado al conjunto residencial y abordado nuevamente al hombre. En ese segundo encuentro, de acuerdo con los elementos recopilados por los investigadores, los uniformados supuestamente le hablaron sobre procesos relacionados con el tráfico de estupefacientes y una posible captura con fines de extradición. A cambio de suministrarle detalles sobre esos asuntos, le habrían exigido una suma de dinero.

Publicidad

Después de adelantar diferentes actividades investigativas y recopilar elementos relacionados con los hechos, las autoridades capturaron al subintendente Carlos Hernando Figueroa y al patrullero Teodoro Ruiz Rojas en la estación de Policía de El Caney, en Cali. Posteriormente, la Fiscalía les formuló imputación por el delito de concusión, conducta que se investiga cuando un servidor público abusa de su cargo o de sus funciones para inducir o exigir a otra persona la entrega de dinero u otra utilidad indebida.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

La responsabilidad de los dos uniformados deberá establecerse durante las etapas judiciales correspondientes y, de acuerdo con el reporte del ente acusador, un juez de control de garantías dispuso que ambos continúen vinculados a la investigación. La Fiscalía General de la Nación informó que la actuación fue adelantada a través de su Dirección Especializada contra el Narcotráfico. Por ahora, los dos funcionarios permanecen vinculados al proceso por la presunta comisión del delito de concusión.

Publicidad

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ
NOTICIAS CARACOL

Relacionados

Policia de Cali

Policía Nacional

Publicidad

Publicidad

Publicidad