Ponen freno a común práctica de colombianos para vivir en Europa; deberán hacer más trámites

Recientemente, la Unión Europea declaró a Colombia como un país seguro. Si bien esta decisión representa un avance histórico para el país, también tiene un objetivo de mayor importancia. A través de este proceso, se pretende frenar la cantidad de solicitudes de asilo que los colombianos han usado erróneamente para poder vivir y radicarse en el nuevo continente, tal como lo dio a conocer el embajador de la Unión Europea en Colombia, François Roudié.

"La Unión Europea considera que Colombia por ser un país democrático que tiene recursos y remedio para posiblemente tratar la situación de personas en peligro dentro del país. Entonces es reconocimiento de eso. (...) Es un país seguro, es un país a donde las demandas tienen que estar o las situaciones de amenaza tienen que estar estudiadas dentro del país", dijo el embajador.

Y es que, anualmente, cientos y cientos de colombianos han acudido a este tipo de procedimiento legal sin cumplir con los requisitos exigidos para ser aceptados bajo esta figura en países como España, Portugal y demás territorios europeos. Con esta práctica poco responsable, afirma Ruodié, se ha desatado una sobrecarga del sistema, la cual impide que los verdaderos solicitantes de asilo por amenazas o inseguridad tengan que esperar más tiempo para recibir una respuesta.



Uno de los argumentos más comunes que usan los colombianos para solicitar asilo en Colombia consiste en afirmar que estas personas deciden salir del país por su inseguridad. Ante esto, el embajador dijo: "No se trata de inseguridad ciudadana. Acá se trata de amenazas individuales sobre personas que justificarían que salga del país y que buscan asilio en otro país".



Así las cosas, la Unión Europea estableció que los colombianos deberán agotar todos los recursos de justicia en los países que tienen como destino antes de poder cobijarse en la medida de asilo político. Pese a tal decisión, se hizo claridad en que, en la práctica, esto no generaría más trámites en las solicitudes de asilo.



Las cifras que explican tal decisión

El embajador de la Unión Europea en Colombia, François Roudié, dijo que del 100% de solicitudes de asilo que hacían los colombianos en Europa, solo un 15% de las mismas eran aceptadas. "Un 85% de las demandas fueron rechazadas porque no calificaban como asilo", explicó, además de enfatizar que con la nueva decisión se pretendía reducir este número de demanda.

"Se trata de reducir el número de demanda que puede generar un mal uso, porque el impacto de esta sobrecarga el sistema y genera muchas demoras para las solicitudes de asilo legítimas. (...) Lo que es sí es una medida que permite una mejor gestión para que los casos justificados estén tratados debidamente ", agregó el embajador.

