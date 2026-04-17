¿Por qué revocaron sanciones contra funcionarios del Inpec por concierto en cárcel de Itagüí?

La Procuraduría General de la Nación revocó la suspensión de los 11 funcionarios del Inpec involucrados en la parranda vallenata de la cárcel de Itagüí, en la que cantó el artista vallenato Nelson Velásquez y que ha generado muchos cuestionamientos por lo que gira en torno al caso.



Así fue la parranda vallenata de Nelson Velásquez en la cárcel de Itagüí

En dicha parranda vallenata hubo botellas de licor y alimentos encima de mesas decoradas donde hacía su show el cantante Nelson Velázquez con al menos 10 integrantes de su grupo musical.

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Los principales asistentes a esta fiesta vallenata que se realizó en el pabellón uno de la cárcel de Itagüí, según las autoridades, son algunos de los más peligrosos cabecillas de bandas criminales de Antioquia que participan en la Mesa de Paz con el Gobierno nacional.

Los videos y las fotos fueron tomadas por asistentes a la fiesta y revelados por unos concejales de Medellín, quienes también publicaron fotos de Nelson Velásquez entrando y saliendo del penal.



Tras las denuncias, los representantes del Gobierno en la Mesa de Paz Urbana suspendieron los diálogos con los cabecillas de ese penal que participan en las negociaciones.



El Inpec aseguró que ese espectáculo no estaba autorizado y horas después inspeccionó el lugar y tomó otras medidas.

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“El director que estaba encargado en este momento no era el titular, que es el mayor Pérez, sino estaba un encargado. Tiene que asumir esta responsabilidad y salió del cargo inmediatamente. Se abrió investigación a siete funcionarios que estaban también en el turno”, mencionó el coronel Daniel Gutiérrez, director del Inpec.

El Inpec no descartaba el traslado de los detenidos involucrados en la fiesta, mientras que la Procuraduría también inició una investigación por lo ocurrido.



Procuraduría dice que sanción de dragoneantes del Inpec no fue legal

Sobre el porqué se revocaron las sanciones contra los once funcionarios, la Procuraduría consideró que el proceso penal contra los dragoneantes fue no legal y que vulneró el debido proceso.

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El ente de control explicó que los dragoneantes no tenían las mismas funciones para ese día, que no estaban encargados de los mismos procedimientos y por ende no se les puede aplicar la misma sanción disciplinaria.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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