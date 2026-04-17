Reportaron temblor en Colombia en la madrugada de este viernes: epicentro y magnitud

Un temblor en Colombia ocurrido en la madrugada de este viernes y otro movimiento telúrico en la noche del jueves son los últimos reportes que ha entregado el Servicio Geológico Colombiano en las últimas horas. Los Santos, Santander, y El Carmen, Chocó, fueron los epicentros.



El primer sismo de las últimas horas, ocurrido en Los Santos, registró una magnitud de 3.8 y con una profundidad de 154 kilómetros. Dicho movimiento telúrico se presentó a las 8:37 de la noche.

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Las autoridades en Santander no reportaron daños ni personas heridas tras este temblor en Colombia. Los ciudadanos tampoco se refirieron al sismo.

Ocho horas después, a las 4:59 de la madrugada, el Servicio Geológico Colombiano reportó un temblor de magnitud 3,1 y que presentó una profundidad de 36 kilómetros. El epicentro de este sismo fue el municipio de El Carmen, Chocó.



Ni las autoridades ni los ciudadanos reportaron incidentes ni emergencias tras el movimiento telúrico.



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¿Qué hacer durante y después de un temblor?

Durante un temblor y después de que este termina, es fundamental actuar con calma y seguir recomendaciones claras para reducir riesgos y proteger la vida. La preparación mental y el conocimiento previo de qué hacer pueden marcar una gran diferencia en situaciones de emergencia.

Durante el temblor, la prioridad es resguardarse. Se recomienda mantener la calma y evitar correr o gritar, ya que el pánico aumenta el riesgo de accidentes. Si la persona se encuentra en un espacio cerrado, lo más seguro es ubicarse debajo de una mesa resistente o junto a una pared estructural, lejos de ventanas, espejos, estanterías u objetos que puedan caer. La regla básica es agacharse, cubrirse y sujetarse, protegiendo especialmente la cabeza y el cuello. No es aconsejable usar ascensores ni intentar salir del edificio mientras el movimiento continúa, pues escaleras y salidas pueden colapsar o llenarse de escombros.

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Si el temblor ocurre en la calle, se debe permanecer en un lugar abierto, lejos de postes, cables eléctricos, fachadas, árboles o puentes. En caso de estar conduciendo un vehículo, lo más seguro es detenerse suavemente en un lugar despejado, activar las luces de emergencia y permanecer dentro del automóvil hasta que el movimiento termine. En zonas costeras, si el sismo es fuerte y prolongado, se debe estar atento a posibles alertas de tsunami y prepararse para evacuar hacia zonas altas cuando las autoridades lo indiquen.

Después del temblor, es importante no asumir que el peligro ha pasado por completo, ya que pueden presentarse réplicas. Se recomienda evacuar con precaución si el lugar presenta daños visibles, utilizando escaleras y evitando estructuras inestables. Antes de salir, conviene cortar el suministro de gas, agua y electricidad si hay sospecha de fugas, y no encender fósforos ni aparatos eléctricos hasta asegurarse de que no existen escapes de gas.

Una vez a salvo, se debe verificar el estado físico propio y de las personas cercanas, brindando primeros auxilios básicos si es necesario y sin mover a heridos graves salvo que exista un peligro inminente. También es importante mantenerse informado a través de medios oficiales y evitar difundir rumores que puedan generar alarma innecesaria. El uso del teléfono debe limitarse a emergencias, para no saturar las líneas.

Finalmente, se aconseja revisar con cuidado la vivienda antes de reingresar, observando grietas, columnas, techos y conexiones. Si hay daños estructurales evidentes, lo más prudente es no entrar y esperar la evaluación de expertos. Mantener una actitud solidaria, colaborar con la comunidad y seguir las indicaciones de las autoridades contribuye a una recuperación más segura y ordenada después de un temblor.

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CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: @Milografias