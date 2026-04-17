Video | Robo de carro a oficial de Policía en Bogotá, amenazado con armas de fuego

El pasado miércoles 15 de abril, sobre las 12:13 de la madrugada, en la localidad de Teusaquillo, centro de Bogotá, cuatro delincuentes descendieron de una camioneta y se abalanzaron contra el conductor de un carro negro. Con insultos e intimidaciones con armas de fuego, los criminales obligaron a la víctima a descender.



La sorpresa para estos delincuentes llegó cuando notaron que el conductor del carro era un oficial de la Policía Nacional, quien tenía puesto su uniforme de piloto, por lo que el nivel de violencia por parte de los ladrones aumentó y le exigieron que les entregara su arma de fuego.

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Tras el robo, la Policía Nacional logró interceptar el vehículo que había sido robado en Teusaquillo y lo recuperó en el barrio Madelena, en Ciudad Bolívar. “Le agradezco a la Policía por su excelente labor y reacción. En el momento de la llamada fueron muy oportunos en la recuperación de mi vehículo”, dijo el uniformado.

La preocupación por los robos de vehículos en Bogotá sigue en aumento, al punto de que ni la Policía se libra de esta problemática. Un uniformado fue interceptado frente a su vivienda por cuatro hombres que le robaron su carro.



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Robo de camioneta en Puente Aranda

En otro caso de robo de carros el mismo miércoles, esta vez en Puente Aranda, en video quedó registrado el momento cuando tres delincuentes abordaron sobre un ciudadano que estaba parado frente a su casa con su camioneta. Los asaltantes utilizaron armas de fuego para intimidar a la víctima.



Una mujer que estaba dentro de la camioneta fue obligada a bajar junto con su mascota y los delincuentes huyeron del lugar.



La víctima habló y narró cómo sucedieron los hechos: “El pasado 15 de abril, en horas de la noche nos encontrábamos recogiendo unas pertenencias en la localidad de Puente Aranda, cuando de repente nos abordaron tres personas con revólver y obligaron a mi esposa a salir del vehículo. Al salir del vehículo, uno de mis perros se soltó y yo intenté detener el vehículo para que no le pasara nada a mi mascota. Cuando vi que estuviera bien, ellos emprendieron la huida”.

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El robo ocurrió a las 8:45 de la noche del 15 de abril. Aunque no se observa de qué vehículo se bajaron los criminales, la vestimenta usada por ellos en ambos casos es similar, por lo que se cree que podría tratarse de la misma banda.



Dos mexicanos fueron capturados en Bogotá por el robo de un carro

En la localidad de Barrios Unidos, las autoridades capturaron a dos hombres de nacionalidad mexicana tras la llamada a emergencias por hurto. La Policía comenzó la persecución de los dos ciudadanos extranjeros y los detuvieron.

“Estas personas habían solicitado servicio de plataforma en el barrio San Bernardo. En el trayecto, intimidaron a la víctima con arma de fuego y lo despojaron de su vehículo. Gracias a la oportuna reacción de las patrullas de vigilancia y la ubicación del celular de la víctima, luego de 10 minutos de seguimiento se logró ubicar el automóvil en la carrera 51 con calle 71”, manifestó el coronel Fabián Beltrán, comandante de la estación de Policía de Barrios Unidos.



Cifra de robo de carros en Bogotá

En Bogotá, según datos de las autoridades, el hurto a vehículos ha disminuido un 35% comparado con el año 2025. Este año, a la fecha, 575 vehículos han sido robados, 251 han sido recuperados y 65 delincuentes han sido detenidos.

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Carlos Andrés Pineda, presidente de Asopartes, habló con Noticias Caracol sobre este tipo de crimen y mencionó que “este tipo de delito es recurrente y cuando las autoridades atacan las bandas criminales, pues obviamente tienda a una disminución, pero de cuando en cuando, como en este final de marzo y principio de abril, se está presentando, especialmente en la ciudad de Bogotá, esa sensación de inseguridad con bandas que se van fortaleciendo y pues llegan a un nivel de descaro y de desestimar la fuerza pública y desestimar la inseguridad. Por supuesto, atacan y puede costar la vida de los ciudadanos”.

Cada día en Bogotá, en promedio, se registra el robo de 6 carros.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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