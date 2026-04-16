Mayor del Ejército fue condenado por exigir dinero por la expedición de una libreta militar

La Justicia Penal Militar y Policial es la entidad responsable de investigar, juzgar y sancionar las conductas punibles cometidas por los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo, y en relación con el servicio. Esta entidad dio a conocer los detalles de una nueva condena contra un mayor del Ejército Nacional por exigir dinero por la expedición de una libreta militar.



"El Juzgado 1201 Penal Militar y Policial de Conocimiento Especializado condenó al mayor Giovanny Ricardo Fuyo Rodríguez por exigir dinero a cambio de la expedición de una libreta militar, en hechos ocurridos en agosto de 2024", se lee en un comunicado de Justicia Penal, que agregó que el hecho ocurrió cuando el mayor era comandante de un distrito en el departamento de Antioquia.



¿Cómo ocurrieron los hechos?

La entidad dio a conocer la condena el pasado 13 de abril. "De acuerdo con la investigación adelantada por la Fiscalía 2223 Penal Militar y Policial, el oficial, aprovechando su condición de comandante del Distrito Militar No. 28 de Puerto Berrío (Antioquia), solicitó la suma de $395.000 a la madre de un joven con discapacidad auditiva y del habla, con el fin de gestionar el trámite del documento", se lee en la información compartida por la Justicia Penal.



De acuerdo con lo encontrado durante la investigación, "el procesado habría utilizado la línea telefónica oficial del distrito militar para concretar la exigencia económica irregular, a cambio de un trámite que, por ley, es gratuito. El oficial suscribió un preacuerdo con la Fiscalía, mediante el cual aceptó su responsabilidad en el delito de concusión".Por su parte, en la sentencia se señaló que “el procesado actuó con plena capacidad de comprensión y autodeterminación; conocía sus deberes funcionales y la ilicitud de su actuar”.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El mayor recibió una condena de 36 meses de prisión, "la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término, y ordenó su separación absoluta de las Fuerzas Militares. Igualmente, se dispuso su captura para el cumplimiento de la pena".