Al menos cinco muertos deja masacre en Villanueva, Casanare: esto se sabe

Al menos cinco personas murieron en una masacre registrada en una zona rural del municipio de Villanueva, en el departamento colombiano de Casanare, en el oriente del país, según denunciaron este viernes organizaciones sociales.



De acuerdo con el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), el jueves "varias personas se encontraban en un establecimiento comercial" ubicado en la vereda El Fical "cuando fueron atacadas por hombres armados que se desplazaban en motocicletas, dejando como saldo cinco personas asesinadas".

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"Hasta el momento se desconoce la identidad de las víctimas", precisó Indepaz en un comunicado.

#LOÚLTIMO | Un hecho de violencia se registró en las últimas horas en zona rural de Villanueva, Casanare. Esto es lo que se sabe.



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Ofrecen recompensa por información sobre masacre en Casanare

El gobernador de Casanare, César Ortiz Zorro, expresó su rechazo a los hechos y condenó "con total contundencia los lamentables hechos ocurridos en la vereda El Fical de Villanueva".



"He ordenado que se disponga de una recompensa de hasta 50 millones de pesos para quien entregue información que permita dar con el paradero de los criminales", señaló el mandatario departamental en la red social X.



Por su parte, la Defensoría del Pueblo advirtió que en Villanueva existe "imposición de normas y otras formas de gobernanza ilegal por parte de los grupos armados (que) representa un permanente riesgo de violación a los derechos de la población".

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En esa zona del país tienen presencia el Clan del Golfo, considerada la mayor organización criminal de Colombia; el Estado Mayor Central (EMC), principal disidencia de las FARC, y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

"Los grupos han incursionado en zonas de pobreza para demostrar poder, reclutando jóvenes vulnerables. La población en riesgo incluye campesinos, ganaderos, comerciantes y docentes, con amenazas de desplazamiento forzado, homicidios, violencia sexual y reclutamiento de menores", indicó Indepaz al citar un informe de la Defensoría del Pueblo.

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CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: @Milografias

