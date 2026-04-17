Hombre golpea brutalmente a su perro en Bogotá: señalado agresor fue detenido

En la noche del jueves 16 de abril, las autoridades de Bogotá capturaron a un joven de 25 años en el barrio La Victoria, localidad de San Cristóbal, sur de Bogotá por maltrato animal, pues en cámaras de seguridad se ve cuando este hombre, al parecer, arrastró a su perro por varias calles y al llevarlo a su casa comenzó a golpearlo brutalmente.



Gracias a la llamada de los ciudadanos que presenciaron este ataque, la Policía logró la captura de este hombre. Un habitante de la comunidad grabó el momento cuando el agresor le pegaba al animal.

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El señalado agresor fue capturado y actualmente está siendo judicializado por el delito de maltrato animal en el sur de Bogotá.

El oficial de Inspección de la Policía Metropolitana de Bogotá, teniente coronel Carlos Torres, se refirió a estos hechos y dijo que “Gracias a la oportuna llamada a la línea de emergencias 123 por parte de la comunidad, quienes informan que este sujeto momentos antes estaba maltratando físicamente a un canino. Esto permite la reacción oportuna de los uniformados, la captura y por estos hechos es puesto a disposición de la fiscalía. La Policía Nacional en su compromiso de proteger los derechos de los animales, invita a toda la comunidad a seguir denunciando este tipo de situaciones”.



¿Cómo denunciar maltrato animal en Colombia?

En Colombia, denunciar el maltrato animal es un deber ciudadano y un mecanismo clave para proteger la vida y el bienestar de los animales. La legislación reconoce a los animales como seres sintientes y establece rutas claras para reportar cualquier acto de crueldad, negligencia o abuso.



Cuando una persona es testigo o tiene conocimiento de un caso de maltrato animal, lo primero que debe hacer es recopilar información básica. Esto incluye la ubicación exacta de los hechos, la descripción del animal afectado, la conducta observada, datos del presunto responsable si se conocen y, de ser posible, pruebas como fotografías, videos o testimonios. Estas evidencias fortalecen la denuncia y facilitan la actuación de las autoridades.



La denuncia puede realizarse de varias maneras. En situaciones urgentes, donde la vida del animal esté en riesgo inmediato, se debe llamar a la línea 123 de emergencias, que canaliza el caso con la Policía Nacional o autoridades locales. También es posible presentar la denuncia ante la Policía Ambiental y Ecológica, en estaciones de policía o mediante plataformas virtuales de la institución.

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Otra vía fundamental es la Fiscalía General de la Nación, ya que en Colombia el maltrato animal puede constituir un delito penal. La denuncia se puede presentar de forma presencial o virtual, describiendo los hechos con claridad y aportando las pruebas recolectadas. No es obligatorio contar con un abogado para iniciar el proceso.

Adicionalmente, en muchos municipios existen inspecciones de policía, alcaldías o secretarías de gobierno que reciben denuncias administrativas por maltrato animal, especialmente en casos de abandono, malas condiciones de tenencia o explotación. Las organizaciones protectoras y fundaciones animalistas también pueden orientar a los denunciantes y acompañar el proceso.

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Después de presentar la denuncia, es importante hacer seguimiento al caso y responder a los requerimientos de la autoridad. Denunciar no solo permite sancionar a los responsables, sino que contribuye a crear conciencia y a prevenir nuevas formas de violencia contra los animales en Colombia.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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