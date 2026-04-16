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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Alerta en Medellín por lluvias en medio de la calamidad pública: quebrada se encuentra nivel rojo

Alerta en Medellín por lluvias en medio de la calamidad pública: quebrada se encuentra nivel rojo

La ciudad enfrenta una temporada de precipitaciones, por lo que autoridades y organismos de emergencia están al pendiente de cualquier eventualidad.

Por: María Paula Rodríguez Rozo
Actualizado: 16 de abr, 2026
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LLUVIAS EN MEDELLÍN
Autoridades piden a la ciudadanía que llamen al 123 ante eventuales emergencias por lluvias,
Redes sociales

Las autoridades en Medellín están al pendiente de posibles emergencias que se presenten en la ciudad por cuenta de las persistentes lluvias registradas en las últimas horas. Durante la noche de este 16 de abril, el alcalde Federico Gutiérrez se refirió a este asunto que es causa de la declaración de calamidad pública en la ciudad.

Inundaciones, tormentas eléctricas y quebradas desbordadas han sido las secuelas que han tenido que vivir en la ciudad del Valle de Aburrá durante esta temporada. A raíz de este fenómeno natural, la alcaldía siguió la recomendación del Consejo Distrital de Gestión de Desastres en el territorio para poder atender las zonas afectadas. El decreto quedó en firme el pasado 13 de abril.

En sus redes sociales, el mandatario distrital y otras entidades como el Dagrd y la Secretaría de Movilidad han mantenido a los ciudadanos al tanto del estado de las vías por las lluvias. En la noche de este 16 de abril, Gutiérrez publicó un nuevo avance en el que señala que las precipitaciones se mantienen en diferentes zonas de Medellín y estimó que continuarán hasta la próxima hora. Por otro lado, informó que la quebrada La Presidenta, a la altura del Éxito de El Poblado, se encuentra en nivel rojo. Por eso, recomendó a los conductores que tomen vías alternas en caso de que se agrave el clima y haya un posible desbordamiento. Se estima que para este viernes 17 de abril haya clima cálido y bajas probabilidades de lluvia, según Siata.

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Las autoridades han sido enfáticas con su llamado a la ciudadanía para que informen de manera oportuna sobre emergenicas en la línea 123 para que los orgnaimsos de socorro puedan llegar a atender laeventualidad.
Cabe decir que la avenida El Poblado recuperó la movilidad en su totalidad después de haber sido cerrada por un mes. Y es que precisamente una creciente de la quebrada La Presidenta causó un socavón que requirió el cierre total de este punto del corredor desde el pasado 17 de marzo. Gutiérrez confirmó la buena noticia y añadió que los trabajos concluyeron antes de lo previsto. La vía fue abierta de forma inmediata. “Gracias a todos los trabajadores, a todo nuestro equipo por estar al frente, ya que fue una obra que se realizó en un tiempo menor al que habíamos previsto y de muy buena forma”.

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Paula Rozo
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