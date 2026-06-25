¿Por qué se suspendió zona de ubicación temporal en la que iban a estar miembros del Clan del Golfo?

Este jueves 25 de junio se iba a iniciar con la concentración de los primeros 400 hombres del Clan del Golfo (o Ejército Gaitanista de Colombia), en Tierra Alta, Córdoba, como resultado del acuerdo entre el Gobierno Nacional y este grupo armado ilegal conocido como la zona de ubicación temporal. Sin embargo, en las últimas horas se conoció que los integrantes de este grupo delincuencial, al menos por ahora, no llegarán a este sitio.



A través de un comunicado, la Oficina del Consejero Comisionado de Paz informó que “la Zona de Ubicación Temporal en el municipio de Tierralta (Córdoba) definida para facilitar el tránsito del grupo armado hacia la desmovilización de manera gradual, incremental y progresiva (Ley 2272 de 2022), no cuenta aún con las condiciones establecidas en la ley, y por tal razón, no se realizará su desarrollo en la fecha prevista del 25 de junio de 2026”.

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De acuerdo con la oficina, por parte del Ejército Gaitanista se busca “mantener la voluntad de paz y de cumplimiento de los compromisos suscritos en la ciudad de Doha en las sesiones adelantadas durante los meses de septiembre y diciembre de 2025, conocidos como Compromisos de Doha”.

Por parte del Gobierno Nacional, informó la Oficina del Consejero Comisionado de Paz, se quiere permanecer y continuar en el proceso de conversación sociojurídica en curso y hacer el respectivo proceso de empalme con el nuevo gobierno del presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella. Sin embargo, el nuevo mandatario, que se posesionará el 7 de agosto de 2026, no estaría dispuesto a continuar con los diálogos de paz, teniendo en cuenta el mensaje que envió a los grupos criminales durante su primer discurso tras recibir la credencial como presidente electo.



"Disponen de un mes para entrar en razón": Abelardo de la Espriella a grupos criminales

Al recibir la credencial como presidente electo, De la Espriella envió un mensaje contundente: "A esas personas que están al margen de la ley, un mensaje categórico: disponen de un mes para entrar en razón (...) y organizar su sometimiento al Estado de Derecho. En mi Gobierno no habrá ofertas generosas ni concesiones inaceptables como las que recibieron del régimen que está llegando a su fin".



En esa línea, también afirmó que "la connivencia del actual Gobierno con el crimen organizado es asqueante y vergonzosa".



Asimismo, sostuvo que "En la era de El Tigre (como lo llaman sus seguidores) se acabó (...) Quienes persistan en la corrupción, el terrorismo y el narcotráfico, la extorsión y demás formas de violencia enfrentarán toda la capacidad del Estado y la determinación inquebrantable de nuestra gloriosa fuerza pública colombiana".

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Por otro lado, la política de ‘paz total’, principal apuesta del presidente Petro, atraviesa un momento crítico a poco más de un mes y medio de concluir su mandato, debido al fracaso de los diálogos con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y al crecimiento de grupos armados que han intensificado la violencia en el país.

Esta estrategia, que también contempla negociaciones con las disidencias de las FARC y el sometimiento a la justicia de organizaciones como el Clan del Golfo —la mayor estructura criminal del país—, no ha logrado resultados significativos.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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