¿Por qué señalado asesino de Esteban Rendón en Rionegro quedó libre luego de él mismo entregarse?

Las autoridades en Antioquia pidieron a la Fiscalía General de la Nación acelerar la investigación sobre el caso del paseador de perros Esteban Rendón, quien fue asesinado en Rionegro, Antioquia. El señalado responsable por estos hechos se presentó ante la justicia, pero se encuentra libre. Esteban dejó a dos hijos y a su esposa tras un desafortunado hecho de intolerancia que terminó con su vida.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El presunto asesino se presentó con el arma con la que le habría quitado la vida a Esteban Rendón. Sin embargo, cómo este sujeto no fue capturado en flagrancia y tampoco había orden de captura en su contra, fue detenido unas horas, pero fue dejado en libertad.

Jorge Rivas, alcalde del municipio ed Rionegro, habló con Noticias Caracol sobre estos hechos que enlutan a una familia y comentó en qué van las investigaciones: “Ante este caso tan lamentable e insólito, un hombre bueno, que era paseador de perros y funcionario de la Alcaldía de Rionegro, estamos acompañando a la familia en torno a que se haga justicia ante estos hechos tan inadmisibles de intolerancia en nuestro municipio”.



Agregó el alcalde que “hemos solicitado ante la Fiscalía que sea rápido y que agende todas las pruebas para poder presentar a esta persona ante un juez y que se procesa a judicializar y que esta persona pague por lo que hizo”.



Señalado asesino de Esteban Rendón habría amenazado vecinos que paseaban a los perros

Sobre el presunto asesino, quien, según vecinos, amenazaba constantemente a personas que pasaban por el andén con sus perros, el alcalde señaló que “en el barrio, lo que me dicen es que era un hombre intolerante, generalmente generaba discordia con sus vecinos, pero no creíamos que iba a tener una reacción como la que se presentó el viernes pasado”.

Publicidad

La versión oficial que se tiene sobre el asesinato de Esteban Rendón dice que él estaba paseando a sus por la calle, tuvo un alegato con el señalado asesino, quien le disparó. El alcalde dijo que “esa parte es uno de los temas que la Fiscalía está investigando. Se están revisando las cámaras de seguridad e investigando testigos, precisamente para poder identificar la acción. Estamos esperando que la Fiscalía nos dé claridad de qué pasó para poder darles la información a todos los ciudadanos”.

Los familiares de Esteban buscan justicia en este caso y exigieron a las autoridades capturar al supuesto asesino para que responda por estos graves hechos.

Publicidad

(Lea también: Cruda historia en Medellín de hombre que mató a su esposa y engañó a la familia para ocultar crimen)

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: Milografias

ESTA NOTA TIENE INFORMACIÓN DE MARIANA RODRÍGUEZ, PERIODISTA DE NOTICIAS CARACOL