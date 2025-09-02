Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
COLOMBIA  / Cruda historia en Medellín de hombre que mató a su esposa y engañó a la familia para ocultar crimen

Cruda historia en Medellín de hombre que mató a su esposa y engañó a la familia para ocultar crimen

Nancy Elvira Buitrago fue asesinada por Rafael Ramiro Vanegas de manera cruel. Por fin se hizo justicia y este feminicida pagará 55 años por el asesinato de la víctima y su desaparición forzada.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: septiembre 02, 2025 09:21 a. m.
Cruda historia en Medellín de hombre que mató a su esposa y engañó a la familia para ocultar crimen
Rafael Ramiro Vanegas, feminicida -
Fiscalía