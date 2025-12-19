Maduro reacciona a respuesta de Petro tras llamado a soldados colombianos

Luego de que el presidente Gustavo Petro dijera, en medio de una rueda de prensa, que Nicolás Maduro no tenía el derecho de darles órdenes a las Fuerzas Militares de Colombia, el mandatario venezolano volvió a pronunciarse al respecto para aclarar que su solicitud se trataba de una simple "ayuda al hermano" y no de una orden, en medio de las recientes amenazas de Estados Unidos en las que incluso se ha planteado la posibilidad de una intervención norteamericana.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

En medio de sus declaraciones, el líder chavista aseveró que la ayuda que le pide a Colombia se hace con el fin de "defender la soberanía como un solo ejército" frente a los Estados Unidos, agregando también que, en caso de que Colombia fuese agredida, la nación venezolana manifestaría recíprocamente su total y expreso apoyo. Además, el mandatario oficialista planteó este eventual apoyo colombiano como el primer "núcleo de reconstrucción de la unión bolivariana de la Gran Colombia original", un territorio existente hasta 1831 integrado por los actuales países de Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá.

"Se apoya al hermano, no se le deja solo; esa fue la reflexión que yo hice ayer. Porque le hice un llamado al pueblo de Colombia, a los militares de Colombia, a unirse al pueblo de Venezuela a defender la soberanía como un solo ejército, porque si un día nuestra hermana colombia fuera agredida, aquí estaría la patria venezolana, en una sola, defendiendo a Colombia, abrazándola. Ha sonado la campana bolivariana para la unión de Colombia y Venezuela como núcleo de reconstrucción de la unión bolivariana de la Gran Colombia original", dijo Maduro.



Este intercambio de palabras se dio luego de que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, insistiera este jueves en su llamado a los militares de Colombia a unirse al pueblo y la Fuerza Armada venezolana para defender la soberanía "como un solo Ejército", en un contexto marcado por el despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe, rechazado tanto por Caracas como por Bogotá.



"Le hice un llamado a los pueblos de Colombia, a los militares de Colombia, a la patria de Colombia a unirse al pueblo de Venezuela, a defender la soberanía como un solo ejército, como un solo pueblo y hoy ratifico el llamado a la unión para la defensa del derecho a la paz", señaló Maduro en un acto de entrega de las obras de rehabilitación de un sistema de metrocable (teleférico) en Caracas, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Publicidad

El mandatario sostuvo que "nadie lo va a sacar" de esa idea, que ya había anunciado el miércoles, porque, añadió, si un día Colombia fuera agredida, Venezuela la defendería sin "dubitación". Este jueves, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, dijo que Maduro no debe dar órdenes a los militares de la nación andina y que la única manera de que estas dos naciones se unan es con "el poder constituyente y la soberanía popular".

"Mientras eso no pase nadie puede dar órdenes al otro Ejército, yo no puedo ordenarle al Ejército de Venezuela nada ni allá pueden darle órdenes al Ejército de Colombia", sostuvo en una rueda de prensa sobre el informe de lucha contra el contrabando y hallazgos de auditorías.

Publicidad

El mandatario colombiano señaló que la única organización armada binacional, "integrada por venezolanos y colombianos, se llama ELN (Ejército de Liberación Nacional)". Maduro llamó el miércoles a los militares de Colombia a una "unión perfecta" con Venezuela a favor de la soberanía de estas naciones vecinas, cuyos Gobiernos rechazan el despliegue aeronaval estadounidense y sus ataques contra embarcaciones supuestamente cargadas con drogas.



El pedido de Maduro a Trump

Por otra parte, el presidente venezolano pidió al pueblo de Estados Unidos "levantar las banderas de la paz", luego de que su homólogo estadounidense, Donald Trump, ordenara bloquear los buques petroleros sancionados que se desplacen desde y hacia el país suramericano. "Aquí lo que se pretende, con todos estos planes, es un cambio de régimen, y el pueblo de Estados Unidos lo sabe", afirmó el líder chavista.

Maduro indicó que todos los productos que se producen en el país seguirán saliendo al mercado exterior. La semana pasada, el Comando Sur de EE.UU., que ha atacado a más de 30 botes supuestamente ligados al narcotráfico en el Caribe y el Pacífico oriental, dio un giro en sus operativos en aguas internacionales al incautar el petrolero Skipper, que transportaba crudo venezolano cerca de la costa del país suramericano y fue interceptado bajo una orden judicial.

Trump afirmó este miércoles que Venezuela les quitó los derechos petroleros a las empresas estadounidenses y dijo que los quiere de vuelta, algo que desde el país suramericano han rechazado.

NOTICIAS CARACOL / CON INFORMACIÓN DE EFE