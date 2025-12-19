En vivo
Noticias Caracol
Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
MUNDO  / Maduro reacciona a respuesta de Petro tras llamado a soldados colombianos

Maduro reacciona a respuesta de Petro tras llamado a soldados colombianos

El líder del régimen venezolano se pronunció luego de que el mandatario Petro dijera que Venezuela no tenía el derecho de darles órdenes a las Fuerzas Militares de Colombia, y reiteró su llamado al apoyo de su país vecino tras las recientes amenazas de EE. UU.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: 19 de dic, 2025
