Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
MILITARES SECUESTRADOS
EE. UU. - VENEZUELA
VALERIA AFANADOR
LOS INFORMANTES
NÉSTOR LORENZO
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Presidente Petro sobre ataque de Armada contra lancha de alcaldesa de Mosquera, Nariño: “Lamentable”

Presidente Petro sobre ataque de Armada contra lancha de alcaldesa de Mosquera, Nariño: “Lamentable”

El mandatario expresó sus condolencias luego de que la Armada Nacional disparara contra la embarcación y causara la muerte del asesor de Karen Lizeth Pineda.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: septiembre 08, 2025 11:37 a. m.
Comparta en:
Petro se pronuncia sobre ataque de Armada contra lancha de alcaldesa de Mosquera, Nariño
Karen Lizeth Pineda, alcaldesa de Mosquera, Nariño -
Facebook de Alcaldía de Mosquera, Nariño