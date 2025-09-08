Reportan ataque de la Armada contra embarcación de alcaldesa de Mosquera, Nariño: hay un muerto

Un hecho confuso y de graves consecuencias se registró en la mañana de este lunes 8 de septiembre en aguas del departamento de Nariño. Según denuncias públicas, una embarcación en la que se movilizaba la alcaldesa del municipio de Mosquera, Karen Lizeth Pineda, fue impactada con disparos que habrían provenido de unidades de la Armada Nacional. Como saldo preliminar de este ataque, se confirmó la muerte de un asesor de la mandataria y las graves heridas de un escolta de la Policía.

Así lo indicó el exsecretario de Gobierno de Nariño y reconocido líder social, Benildo Estupiñán, quien se pronunció a través de un video compartido en redes sociales en el que relató lo sucedido. “Informar que es materia de investigación, pero la embarcación de la alcaldesa del municipio de Mosquera fue impactada por la Armada, allí su escolta fue herido y lamentablemente nuestro hermano, nuestro amigo, su asesor, Luis Fernando Sánchez, muere por unas balas”, expresó.

El relato de Estupiñán confirma que la alcaldesa salió ilesa del ataque, aunque el hecho dejó en luto a su administración por la pérdida de uno de sus hombres de confianza. La víctima fue identificada como Luis Fernando Sánchez, asesor de la mandataria, a quien describió como un compañero cercano y parte del equipo más inmediato de trabajo. En sus declaraciones, Estupiñán reiteró que se trató de un incidente “confuso” que requiere ser esclarecido con urgencia por las autoridades competentes.



“Todos estos hechos en materia de investigación, pedimos que la Armada pueda poner todo su dispositivo para esclarecer la situación, y le pedimos a la comunidad de Mosquera, en este momento, toda la comprensión, la tranquilidad, para que pueda extraer el cuerpo de nuestro compañero Sánchez, pero también para que una aeronave rápidamente pueda aterrizar y sacar a la escolta que se encuentra grave", señaló en su intervención.

El contexto de la denuncia da cuenta de que, al parecer, en medio de operaciones que aún no han sido explicadas, se produjeron disparos que impactaron la embarcación en la que se desplazaba la funcionaria. Hasta ahora, no se conocen comunicados oficiales de la Fuerza Naval sobre las razones por las que se habría registrado este ataque ni detalles sobre las circunstancias en que se produjeron los disparos. Por su parte, fuentes de la Armada Nacional le confirmaron a Noticias Caracol que efectivos sí accionaron sus proyectiles contra la embarcación y que se espera la emisión de un pronunciamiento que aclare los hechos.

*Noticia en desarrollo. Espere ampliación en breve...

