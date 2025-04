Presidente Petro ya no irá al funeral del papa Francisco por esta razón

El presidente Gustavo Petro, que al parecer planeaba viajar este viernes 25 de abril a Roma para asistir al funeral del papa Francisco, manifestó horas después que no podría hacerlo por recomendación médica.

“Quería ir al entierro de un amigo”, expresó durante la instalación de los comités ciudadanos de la consulta popular que adelantó en Soledad, Atlántico. "Yo quería ir allá, a Roma, a la gran ciudad del Vaticano, pero el médico ordenó que no. No puedo hacerlo durante tantas horas de vuelo", añadió, sin dar detalles de cuál es la razón de la recomendación de su doctor.

Tras esto, dedicó palabras al papa Francisco, que falleció el lunes 21 de abril de 2025, afirmando que "he enterrado en mi corazón el hombre físico, que tantas veces me abrazó, que supo con mucha valentía apoyarme en medio de la campaña electoral cuando tanta suspicacia iba a levantar de una extrema derecha que reclama el catolicismo, pero que en sus acciones diarias de muerte no es más sino una burla de él".

"No puedo más que enterrarlo y hacer lo que todo ser vivo cuando un hermano muere, un compañero, Francisco, debe hacer: tratar de hacer que sus ideas, sus palabras, su laudato, se vuelvan realidad en el planeta entero. No hay mejor homenaje que ese. Lo demás puede ser televisión, puede ser ornato, respetable de todas maneras, pero el corazón de los colombianos y las colombianas lloran aún sin ir a Roma, y su presidente estará llorando también ese día, aún sabedor de que si muere la vida, la energía sigue", agregó.

Publicidad

Según Petro, “la energía del gran Francisco se transformará, ojalá, en la fuerza y energía que a lo largo del planeta tiene que haber, y en cantidad, para poder detener a los codiciosos que están a punto de extinguir la vida en el planeta”.

Presidente Gustavo Petro junto al papa Francisco - AFP

¿Quiénes irán por parte del Gobierno nacional al funeral del papa?

A los actos fúnebres solo asistirían la primera dama, Verónica Alcocer, y la canciller Laura Sarabia, que se encuentra en EE. UU. y llegará al Vaticano. Angie Rodríguez, directora del Dapre, y Alberto Ospina, embajador de Colombia ante la Santa Sede, también estarán presentes en el sepelio del sumo pontífice.



¿Qué líderes del mundo asistirán a las exequias del papa Francisco?

AMÉRICA

Estados Unidos: el presidente Donald Trump y su esposa Melania.

Argentina: el presidente Javier Milei, su hermana Karina (secretaria general de la presidencia), y varios ministros, entre ellos el canciller Gerardo Werthein.

Brasil: el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y la primera dama Janja.

EUROPA

España: el rey Felipe VI y la reina Letizia.

Portugal: el presidente Marcelo Rebelo de Sousa, el primer ministro Luis Montenegro, el presidente de la Asamblea Nacional José Pedro Aguiar Branco y el ministro de Relaciones Exteriores Paulo Rangel.

Reino Unido: el príncipe Guillermo (en representación de su padre el rey Carlos III) y el primer ministro Keir Starmer.

Irlanda: el presidente Micheal D. Higgins, el primer ministro Micheál Martin y el vice primer ministro Simon Harris.

Francia: el presidente Emmanuel Macron, el ministro de Relaciones Exteriores Jean Noël Barrot y el ministro del Interior Bruno Retailleau.

Alemania: el presidente Frank Walter Steinmeier y el jefe de gobierno saliente Olaf Scholz.

Mónaco: el príncipe Alberto II y su esposa Charlène.

Ucrania: el presidente Volodimir Zelenski.

Polonia: el presidente Andrzej Duda y el presidente del parlamento Szymon Holownia.

Bélgica: el rey Felipe y la reina Matilde, el primer ministro Bart De Wever.

Austria: el jefe de gobierno Christian Stocker.

Hungría: el presidente Tamas Sulyok.

República Checa: el primer ministro Petr Fiala.

Rumanía: el presidente interino Ilie Bolojan.

Eslovenia: la presidenta Natasa Pirc Musar y el primer ministro Robert Golob.

Eslovaquia: el presidente Peter Pellegrini.

Lituania: el presidente Gitanas Nauseda.

Letonia: el presidente Edgars Rinkevics.

Estonia: el presidente Alar Karis.

Moldavia: la presidenta Maia Sandu.

Kosovo: la presidenta Vjosa Osmani.

Países Bajos: el primer ministro Dick Schoof y el canciller Caspar Veldkamp.

Unión Europea: la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen y el presidente del Consejo Europeo Antonio Costa.

ONU

El secretario general, Antonio Guterres.

Publicidad

EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO

PERIODISTA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

smsorian@caracoltv.com.co