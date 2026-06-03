Prima de niños Mucutuy, entre los menores fallecidos por enfrentamientos con disidencias en Guaviare

11 menores de edad fueron identificados entre las 48 personas que murieron a raíz de un enfrentamiento entre la Fuerza Pública y las disidencias de las Farc. Entre estos menores —que habrían sido reclutados por este grupo armado organizado residual— estaba una prima de los hermanos Mucutuy, los niños que duraron 40 días perdidos en la selva después de que la avioneta en la que viajaban cayera en medio de la jungla en 2023. El enfrentamiento ocurrió en la vereda Pipiral, corregimiento de Barranco Colorado, municipio de San José del Guaviare, departamento del Guaviare.



Su nombre era Daniela Mucutuy Valencia, una menor de 16 años que fue identificada por el Instituto de Medicina Legal. Noticias Caracol habló con Fidencio Valencia, abuelo de la víctima. El adulto aclaró que Daniela no creció junto a él, sino que pasó gran parte de su vida en la Amazonía colombiana. “Yo supe cuando a la niña se la llevaron”, declaró; porque aunque no estuvo presente en gran parte de su crecimiento, la familia lo llamó cuando Daniela fue víctima de reclutamiento por parte del grupo. Según el testimonio de don Fidencio, Daniela fue llevada antes de que ocurriera el accidente de la avioneta en la que iban sus primos.

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Valencia hizo un llamado al país en un contexto de conflicto armado que golpeó directamente a su familia con el reclutamiento y posterior muerte de Daniela en las filas de las disidencias: “Necesitamos la paz. La paz no es violencia, la paz se hace a través del diálogo; que entendamos como colombianos que la paz no es guerra, violencia, maldad ni destruir. La paz es que todos somos iguales, somos seres humanos buscando la vida. (...) Otros hacen la guerra y nosotros pagamos la culpa, pagan los inocentes”.

De los 48 cuerpos que están en las sedes de Medicina Legal, quedan cinco que no han podido ser identificados debido a su estado de descomposición y a que, incluso, tienen explosivos dentro de ellos, al parecer implantados por las mismas disidencias. Otros no están en el sistema de la Registraduría, por lo que es aún más difícil dar con su identidad.



Procuraduría y Defensoría rechazan el asesinato de los 11 menores

El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, condenó el asesinato de 11 menores de edad en la confrontación de las disidencias de alias ‘Iván Mordisco’ y alias ‘Calarcá’, y exigió a los organismos del Gobierno que asuman su responsabilidad, “sin excusas”, para evitar que estos criminales continúen poniendo a los niños, niñas y adolescentes como parapeto de la guerra.

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“Los hechos ocurridos constituyen una grave violación al Derecho Internacional Humanitario, no susceptible de amnistía. Las autoridades deben perseguir a los delincuentes autores de estos crímenes y someterlos a la justicia con la mayor severidad. Las niñas, niños y adolescentes no le pertenecen a la guerra. Ellos deben ser protegidos por las autoridades y por la sociedad”.

Por otro lado, la defensora Iris Marín Ortiz dijo que este hecho “parece una masacre”: “Colombianos matando a colombianos, sacrificando a niños a los que les negamos su derecho a un buen futuro”.

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María Paula Rodríguez Rozo

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