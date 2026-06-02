Medicina Legal confirma que 11 menores murieron tras enfrentamientos de disidencias en Guaviare

El Instituto Nacional de Medicina Legal emitió un comunicado oficial confirmando la culminación del proceso de identificación de 43 de los 48 cuerpos recuperados tras los violentos hechos ocurridos el pasado 27 de mayo en el departamento del Guaviare. Los sucesos tuvieron lugar en la zona rural de San José del Guaviare, específicamente en el sector conocido como Barranco Colorado. Según el reporte oficial, las muertes se produjeron en el marco de intensos enfrentamientos entre facciones disidentes de las FARC, específicamente las estructuras lideradas por “Iván Mordisco” y “Calarcá”.
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De los 48 cuerpos recibidos por los laboratorios forenses, 43 ya han sido plenamente identificados, mientras que cinco cuerpos, todos de sexo masculino, permanecen aún sin identificar. El análisis forense revela una cifra alarmante: entre las víctimas identificadas se encuentran 11 menores de edad (ocho niños y tres niñas). En total, el grupo de fallecidos identificados se compone de 39 hombres y 9 mujeres. Debido a la normativa de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes, la institución se ha abstenido de publicar los nombres completos de los menores, utilizando únicamente sus iniciales.
Medicina Legal identifica a 43 víctimas tras enfrentamientos de disidencias en Guaviare
Dada la magnitud de la tragedia, el abordaje de los cuerpos se distribuyó en tres sedes regionales para agilizar los trámites legales:
Sede Central Bogotá
- Alexis Javier Colorado Ibarra
- Jonatan Vargas Rodríguez
- Jhonifer Alexis Aranda Muse
- Juan Camilo Pérez Rios
- Arsecio Betancur Obregon
- Elizabeth Ulcue Cruz
- Floro Alberto Quitumbo Pito
- Henry Jhoan Rodríguez
- Ruben Dario Montero Timana
- Yoffer Cambindoo Obando
- Arrieta Castro José Julián
- Luis Alberto Muñoz Romero
- Carlos Javier Silva Pedraza
- Dheyby Wilson Criollo Bastidas
- Daniela Mucutuy Valencia
- Yolanda Yomari Nastacuas Guanga
- Kedwin Adrián Mosquera Galvis
- Edison Requena Torres
- Harrison Stiven Medina Durango
- Menor YUC
- Menor JPCG
- Menor YOUC
- Menor MAR
- Menor WAPM
- Menor CYJA
Sede Yopal
- Álvarez Arteaga Jonatan David
- Orobio Angulo Jhon Aris
- Mosquera Perea Dayler
- Parra Rojas José Edinsson
- Yucuna Tanimuca Elida Omaira
- Menor UVTD
Sede Villavicencio
- Brayan Daniel Pérez Moreno
- María Zenaida Caldon
- Luis Alberto Valencia Cuetia
- Royer Wilfredo Tellez Turbay
- María Luisa Mosquera Hoyos
- José Alirio Calambas Canas
- Cristian Felipe Balvin Vidal
- José Hernando Menza Trochez
- Bernardo Castro Yagary
- Menor AFAY
- Menor FYFE
- Menor JJCHCH
"Nos abstenemos de publicar el nombre completo de los menores de edad por la protección de derechos de NNA. El Instituto continuará trabajando para garantizar el rigor técnico, respeto por la dignidad humana y acompañamiento institucional debido", agregó Medicina Legal.
ÁNGELA URREA PARRA
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