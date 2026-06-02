Medicina Legal confirma que 11 menores murieron tras enfrentamientos de disidencias en Guaviare

El Instituto Nacional de Medicina Legal emitió un comunicado oficial confirmando la culminación del proceso de identificación de 43 de los 48 cuerpos recuperados tras los violentos hechos ocurridos el pasado 27 de mayo en el departamento del Guaviare. Los sucesos tuvieron lugar en la zona rural de San José del Guaviare, específicamente en el sector conocido como Barranco Colorado. Según el reporte oficial, las muertes se produjeron en el marco de intensos enfrentamientos entre facciones disidentes de las FARC, específicamente las estructuras lideradas por “Iván Mordisco” y “Calarcá”.



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De los 48 cuerpos recibidos por los laboratorios forenses, 43 ya han sido plenamente identificados, mientras que cinco cuerpos, todos de sexo masculino, permanecen aún sin identificar. El análisis forense revela una cifra alarmante: entre las víctimas identificadas se encuentran 11 menores de edad (ocho niños y tres niñas). En total, el grupo de fallecidos identificados se compone de 39 hombres y 9 mujeres. Debido a la normativa de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes, la institución se ha abstenido de publicar los nombres completos de los menores, utilizando únicamente sus iniciales.



Medicina Legal identifica a 43 víctimas tras enfrentamientos de disidencias en Guaviare

Dada la magnitud de la tragedia, el abordaje de los cuerpos se distribuyó en tres sedes regionales para agilizar los trámites legales:



Sede Central Bogotá

Alexis Javier Colorado Ibarra

Jonatan Vargas Rodríguez

Jhonifer Alexis Aranda Muse

Juan Camilo Pérez Rios

Arsecio Betancur Obregon

Elizabeth Ulcue Cruz

Floro Alberto Quitumbo Pito

Henry Jhoan Rodríguez

Ruben Dario Montero Timana

Yoffer Cambindoo Obando

Arrieta Castro José Julián

Luis Alberto Muñoz Romero

Carlos Javier Silva Pedraza

Dheyby Wilson Criollo Bastidas

Daniela Mucutuy Valencia

Yolanda Yomari Nastacuas Guanga

Kedwin Adrián Mosquera Galvis

Edison Requena Torres

Harrison Stiven Medina Durango

Menor YUC

Menor JPCG

Menor YOUC

Menor MAR

Menor WAPM

Menor CYJA

Sede Yopal

Álvarez Arteaga Jonatan David

Orobio Angulo Jhon Aris

Mosquera Perea Dayler

Parra Rojas José Edinsson

Yucuna Tanimuca Elida Omaira

Menor UVTD

Sede Villavicencio

Brayan Daniel Pérez Moreno

María Zenaida Caldon

Luis Alberto Valencia Cuetia

Royer Wilfredo Tellez Turbay

María Luisa Mosquera Hoyos

José Alirio Calambas Canas

Cristian Felipe Balvin Vidal

José Hernando Menza Trochez

Bernardo Castro Yagary

Menor AFAY

Menor FYFE

Menor JJCHCH

"Nos abstenemos de publicar el nombre completo de los menores de edad por la protección de derechos de NNA. El Instituto continuará trabajando para garantizar el rigor técnico, respeto por la dignidad humana y acompañamiento institucional debido", agregó Medicina Legal.

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ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL