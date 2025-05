Profesora muere por disparo en la cabeza de escoltas de exsenador en el Atlántico: videos son clave

Un tiroteo reportado a las 2:00 de la madrugada del pasado jueves 22 de mayo en el sector de Salgar, jurisdicción del municipio de Puerto Colombia, Atlántico, dejó como saldo una persona muerta y otra herida. Lavíctima fatal fue identificada como Lissi Judith Camargo Noriega, una docente pensionada de 63 años que, según las autoridades, recibió dos impactos de bala en la cabeza mientras se movilizaba como copiloto en un vehículo Renault Duster de color negro y placas IEZ-599.

El carro era conducido por su yerno, Ángel José Daza Cuello, abogado de 39 años, quien resultó con una herida leve en una pierna. Ambos regresaban a la vivienda de la mujer, ubicada en el conjunto residencial Mara Sofía, tras haber salido brevemente a comprar unas cervezas, cuando fueron alcanzados por los disparos de los vigilantes William Sanjuan Núñez y Wilmer Enrique Rosado Mendoza, quienes prestan servicios de seguridad privada en la residencia del empresario y exsenador Gerardo Vecino Villarreal.

De acuerdo con el general Edwin Urrego, comandante de la PolicíaMetropolitana de Barranquilla, los hechos ocurrieron luego de que el excongresista Gerardo Vecino alertara a los vigilantes de su conjunto residencial sobre una camioneta negra que presuntamente lo venía siguiendo. Vecino manifestó preocupación por una posible persecución y les indicó a los escoltas que actuaran en consecuencia.

“Ante su preocupación (del excongresista por la supuesta persecución) y ante el nivel de riesgo, manifestó que había alertado a los vigilantes del conjunto donde vive”, dijo el general Urrego. En respuesta, los vigilantes abrieron fuego contra el vehículo sin verificar previamente la identidad de sus ocupantes ni confirmar la existencia de una amenaza real.



El video del ataque contra la docente retirada: pista clave en la investigación

Las autoridades indicaron que los vigilantes dispararon sus armas de dotación y que, en el ataque, también habría participado un escolta de la Unidad Nacional de Protección (UNP), quien supuestamente utilizó una pistola adicional no registrada en la escena de forma inicial. “Tenemos un videoen el que se observa lo que sucedió y que, al parecer, fueron tres las personas que dispararon contra el vehículo: los dos vigilantes y, al parecer, el conductor del excongresista. Inicialmente, no se manifestó esa versión, pero se ve que él también sacó su arma de fuego y preliminarmente también vimos los impactos de una pistola que no se tenía inicialmente”, explicó Urrego.

Los videos obtenidos por las autoridades muestran que la camioneta Duster negra fue seguida durante aproximadamente diez minutos por el vehículo en el que se movilizaba Vecino Villarreal. Cuando ambos automotores llegaron al conjunto residencial, la Duster se detuvo unos metros atrás de la camioneta TX en la que iba el exsenador. En ese momento, los vigilantes abrieron fuego directamente contra la Duster.

La Policía descartó que los ocupantes del vehículo tuvieran armas o hubieran hecho algún disparo, y señaló que no se encontraron elementos que indicaran que se trataba de un atentado o intento de hurto. “La Duster llega detrás de la camioneta TX, donde se movilizaba el excongresista, se detiene metros antes y los vigilantes empiezan a disparar contra los ocupantes de la Duster, donde resulta lesionada la mujer. Desde esta Duster empiezan a realizarle un seguimiento por 10 minutos”, explicó el general Urrego.

Lo que dijo el hijo de la víctima: hace solicitud a las autoridades

Con angustia por no poder estar en el Atlánticodurante los hechos, Milton Angulo Camargo, hijo de Lissi Judith Camargo, relató al medio El Heraldo cómo sucedieron los últimos momentos antes del ataque.

“Mi mamá y mi cuñado estaban en la casa de ella, compartiendo con otros familiares y decidieron ir al Oxxo de Puerto Colombia a comprar unas cervezas. Salieron en el carro de mi mamá del conjunto residencial Mara Sofía, en Salgar, y el caso pasó cuando ellos ya regresaban a la casa con las cervezas. Mi mamá iba con la cabeza recostada en el espaldar de la silla, cuando le dispararon al carro”, narró en entrevista con el diario citado.

Angulo también señaló que su madre recibió dos impactos de bala, y no uno, como se informó en los primeros reportes. “Se está esperando que se estabilice para que sea intervenida”, dijo cuando ella aún permanecía con vida en la Clínica Portoazul Auna. Más tarde, hacia las 11:30 p.m., se confirmó su fallecimiento.

El yerno de la mujer, Ángel José Daza Cuello, recibió una herida superficial en una pierna, pero se negó a recibir atención médica. Ambos habían salido por pocos minutos, según Angulo, y no existía ningún vínculo entre ellos y el exsenador Vecino. “Nunca hemos conocido ni hemos tenido ninguna relación con ningún congresista. Nosotros somos una familia de docentes. Mi mamá era docente pensionada y nosotros no tenemos ningún tipo de relación con congresistas”, aclaró.

Tras el tiroteo, la Policía Metropolitana de Barranquilla capturó a los dos vigilantes involucrados por el delito de tentativa de homicidio y les incautó las armas utilizadas. Ambos hombres trabajaban para la empresa de seguridad que custodia la residencia del excongresista. No registraban antecedentes penales ni anotaciones previas en el Sistema Penal Oral Acusatorio.

La Fiscalía General de la Nación adelanta las investigaciones correspondientes para determinar la responsabilidad penal de los vigilantes y establecer si Gerardo Vecino Villarreal debe ser vinculado formalmente al proceso judicial. Entre las pruebas en análisis están las grabaciones de cámaras de seguridad del conjunto residencial, los testimonios de los testigos y los informes balísticos. También se revisa la actuación del escolta de la UNP que, según los videos, también habría disparado.

Milton Angulo pidió justicia y exigió que los responsables del ataque respondan ante las autoridades. “El mensaje que enviamos a las autoridades es que logren hacer justicia y capturar a las personas que cometieron este hecho tan atroz con mi mamá. Lo dejamos todo en manos de la justicia colombiana y en manos de Dios”, expresó.

El cuerpo de Lissi Judith Camargo fue entregado a sus familiares en la mañana del viernes 23 de mayo y se decidió, según manifestó el hijo, en donar sus órganos. El general Urrego, por su parte, señaló que la reacción de los vigilantes fue “desproporcionada” y que no hubo ninguna verificación antes de usar la fuerza letal contra el vehículo.

LAURA NATHALIA QUINTERO ARIZA

NOTICAS CARACOL DIGITAL