Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Advierten de producto en Colombia que promete mejora de función cerebral: "Suspender su consumo"

Advierten de producto en Colombia que promete mejora de función cerebral: "Suspender su consumo"

El Invima, la entidad encargada de la vigilancia de varios productos en el país, alertó sobre un producto que no cumple con la normativa y puede significar un riesgo para los consumidores.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 26 de sept, 2025
Advierten de producto en Colombia que promete mejora de función cerebral: "Suspender su consumo"
Imagen de referencia de producto en pastillas prohibido.
Pexels/Invima

