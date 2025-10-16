En vivo
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Registraduría suspende temporalmente los servicios de registro civil en Colombia: esta es la razón

Registraduría suspende temporalmente los servicios de registro civil en Colombia: esta es la razón

La medida de la entidad busca garantizar la transparencia en los comicios del próximo domingo. Más de 585.000 documentos siguen pendientes por ser reclamados en sedes de la Registraduría.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 16 de oct, 2025
Registraduría suspende temporalmente los servicios de registro civil: esta es la razón
Durante este periodo, no se tramitarán documentos de identidad, registros civiles ni duplicados de cédulas o tarjetas. -
