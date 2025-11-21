Lo que se sabe sobre caso de mujer que mató a compañero de trabajo en Cimitarra durante discusión

Una discusión entre compañeros de trabajo terminó en tragedia luego de que una de las implicadas en la riña terminara asesinando a un joven identificado como Giovanni Espitia, un joven campesino que trabajaba hace varios meses en una finca de la vereda El Valiente, en el municipio de Cimitarra, Santander.



De acuerdo con primeras versiones de lo sucedido, el joven asesinado había comenzado una discusión con una mujer, quien era empleada del mismo lugar. Los hechos sucedieron en la noche del 19 de noviembre cuando ambos se reunieron con el dueño del predio para calmar las asperezas, pero el enfrentamiento verbal escaló a golpes.

Testigos señalaron que, en medio de la discusión, el joven le dio una cachetada a su compañera de trabajo, lo cual provocó que ella sacara un arma cortopunzante y lo apuñalara, quitándole la vida.

Tras cometer el crimen, la mujer decidió quedarse en el lugar mientras llegaban las autoridades. Tras el llamado de emergencia, uniformados de la Policía de Santander llegaron hasta el sitio y le dieron captura a la señalada responsable, quien se entregó voluntariamente.



Las autoridades se encuentran investigando lo sucedido y qué fue lo que provocó la discusión entre los dos compañeros de trabajo para que todo terminara en este terrible desenlace.



De acuerdo con información del Ministerio de Justicia, en lo corrido del año 2025 se han registrado tres homicidios en el municipio de Cimitarra, Santander. La tasa de homicidio en este municipio es de 8,34 por cada 100.000 habitantes.



Ataque de sicarios deja un muerto en Barrancabermeja

En otro municipio de Santander, específicamente en Barrancabermeja, las autoridades reportaron un ataque sicarial ocurrido en la noche del pasado jueves, la cual cobró la vida de un joven y dejó a otro gravemente herido.

De acuerdo con el diario Vanguardia, las víctimas fueron identificadas como Ángel Stiven Calderón Ramo, de 18 años, quien falleció en el lugar tras el ataque sicarial, y Jean Carlos Villegas, que resultó lesionado y fue trasladado de urgencia a la Clínica Magdalena de Barrancabermeja.

Unidades del Cuerpo Técnico de Investigación, de la Fiscalía General de la Nación, hicieron presencia en el lugar para hacer el levantamiento del cuerpo sin vida y comenzar con las investigaciones para lograr identificar a los sicarios y así poderles dar captura.

Hasta el momento, se desconoce cuál es el estado de salud del joven que resultó herido en estos hechos.

En lo corrido del año 2025, en el municipio de Barrancabermeja, Santander, se han registrado 124 homicidios, lo cual representa una tasa de 56,95 por cada 100.000 habitantes.

