Lo que se sabe sobre caso de mujer que mató a compañero de trabajo en Cimitarra durante discusión

Lo que se sabe sobre caso de mujer que mató a compañero de trabajo en Cimitarra durante discusión

Tras cometer el crimen, la mujer implicada en la muerte de Giovanni Espitia esperó a la llegada de la Policía Nacional al lugar de los hecho y se entregó voluntariamente.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 21 de nov, 2025

La mujer se entregó ante las autoridades -
Archivo

