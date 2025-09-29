En vivo
Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Terribles hallazgos de Fiscalía que dieron con captura de profesor señalado de abuso en Huila

Terribles hallazgos de Fiscalía que dieron con captura de profesor señalado de abuso en Huila

De acuerdo con las investigaciones, Erick Rigoberto Chapilliquen habría usado su posición como docente durante tres meses para someter a una adolescente adormeciéndola con medicamentos.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 29 de sept, 2025
Terribles hallazgos de Fiscalía que dieron con la captura de un profesor señalado de abuso en Huila
Allanamiento de la vivienda del profesor Erick Rigoberto Chapilliquen -
Fiscalía

